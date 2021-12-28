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神學士禁女性單獨長途旅行 人權觀察：淪為囚犯

編譯中心／綜合27日電

阿富汗神學士（Taliban）當局表示，有意長途旅行的女性除非有男性親屬陪伴，否則不該讓她們搭乘陸路運輸工具。維權團體稱，新令是朝讓女性淪囚犯的方向邁進一步。

中央社引述法新社報導，這項由「勸善懲惡部」（Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice）發出的指導方針也呼籲所有車主，拒絕搭載未戴頭巾的女性。此舉引發維權人士譴責。

強硬派伊斯蘭主義組織神學士今年8月15日掌權後，不讓許多公部門女性重返工作崗位，女孩大多仍無法接受中等教育。

儘管神學士試圖在國際上樹立溫和形象，以期恢復前政府在美軍撤離最後階段垮台之際遭中止的國際援助，神學士仍逐步限制女性權益。

勸善懲惡部發言人穆哈加（Sadeq Akif Muhajir）26日表示，凡是旅行超過45英里（72公里）的女性若無男性親屬陪伴，就不該讓她們搭車。

新指導方針也要求民眾不得在車上播放音樂。

勸善懲惡部數週前也要求阿富汗電視頻道停止播放有女演員參與的戲劇或連續劇，並且要求女性記者上電視必須穿戴頭巾。

穆哈加26日表示，女性搭車也須穿戴伊斯蘭教頭巾希賈布（Hijab）。

神學士對希賈布的定義不明，而多數阿富汗婦女早已穿戴頭巾。希賈布的樣式從蓋頭、面紗或全身覆蓋都有。

維權團體「人權觀察」（Human Rights Watch）抨擊神學士的指導方針。

人權觀察女權部門副主任巴爾（Heather Barr）說：「新令基本上是進一步朝讓女性成為囚犯的方向發展。」

巴爾還說，這是「不讓她們有機會自由活動、前往另一個城市、做生意或面臨家暴時逃離」。

神學士 阿富汗 家暴

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