諾貝爾和平獎得主屠圖90歲病逝 曾籲中釋放劉曉波

屠圖主教為南非黑人奮鬥多年，獲得諾貝爾和平獎。(路透) 路透社

諾貝爾和平獎得主、南非 聖公會首位非裔大主教屠圖 26日去世，享耆壽90歲。被譽為「南非的良心」，反種族隔離，推族群和解與司法正義，支持LGBT（同性戀 者、雙性戀者、跨性別者）和同性婚姻權益，晚年支持安樂死，都和基督教義截然不同。

南非總統拉瑪佛沙聲明表示，屠圖去世「是我們國家告別一代傑出南非人又一則哀痛篇章。他為我們留下一個開放的南非」。聯合國秘書長古特瑞斯表示，屠圖猶如明亮燈塔，鼓舞全球好幾個世代，並且「替無法發聲的（弱勢）仗義執言」。

屠圖為追求改善黑人兒童教育環境而投身神職，他在南非實施「種族隔離」時期堅持以非暴力方式抗議，因此獲頒和平獎。

屠圖和南非首位非裔總統曼德拉很有淵源。曼德拉入獄27年後，1990年出獄第一晚就是在屠圖的住所度過。他稱屠圖是「人民的大主教」。不過，1994年起批評南非執政的「非洲人國民大會」政府有只顧爭權奪利，引起與曼德拉的爭執。

屠圖也多次為全球人權問題發聲，1989年時，他把巴勒斯坦人的遭遇等同南非種族隔離政策下的黑人，惹怒以色列。在2010年、2015年，屠圖與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛等十多名諾貝爾和平獎得主，連署向美國總統、英國首相致公開信，促請施壓中方釋放劉曉波和停止軟禁妻子劉霞。2014年，他批評香港警方向爭取民主的示威者射催淚彈。

屠圖2013年發起爭取LGBT權益的運動。他說：「我不會信仰一個恐懼或厭惡同性戀的上帝，這就是我的感受。我拒絕前往一個恐懼或厭惡同性戀的天國。」

「屠圖大主教智慧財產信託」表示，預計明年元月1日舉行屠圖的告別式。屠圖在1990年代末期被診斷出罹患前列腺癌，近年因與治療癌症相關的感染數度住院。