教宗譴責賽普勒斯難民營惡況 將攜50移民回教廷

教宗 方濟各3日在賽普勒斯的一場移民 彌撒中，譴責移民營內的「奴役」和「酷刑」情況；在教廷安排下，賽國緩衝區有50位移民將被送往義大利 重新安置。此外，教宗4日抵達希臘，這是睽違20年來首度有教宗訪問雅典。由於東正教強硬派的反教宗情緒，雅典高度戒備。

中央社引述法新社報導，教宗在賽普勒斯首都尼柯希亞緊鄰聯合國緩衝區的聖十字教堂（Church of the Holy Cross）內表示，當地移民營慘況「讓我們回想起上個世紀的歷史，有關納粹和史達林的過往。」

教宗指出，移民營內「有用來實施酷刑的地方，也有人遭到販賣」。他表示：「我說出這些，是因為我有責任讓你們睜開眼睛（看清事實）。」當時台下約250名參加彌撒的信眾，其中多數是移民。

早在2016年4月，教宗便曾在列士波斯島完成巡牧後，將逃離家鄉轟炸的3個敘利亞穆斯林難民家庭共12人一同帶回羅馬，並安置在教廷。這次他返國時也將帶上50名賽普勒斯緩衝區的難民，並由教廷重新安置。

梵蒂岡表示，在教廷和義大利、賽普勒斯當局達成協議下，首批將有12位移民成行。

教宗本趟巡牧行程自2日開始、6日結束，此行主旨包括關注移民困境和宣揚友愛理念。他結束賽國行程後，4日轉往希臘，希臘外交部長鄧迪亞斯和希臘天主教高階人員在雅典機場迎接。

這是自2001年教宗若望保祿二世訪問雅典以來，再次有天主教教宗踏足雅典。雅典部署多達2000名警力，隨時監控東正教強硬派可能引發的破壞與衝突。東正教強硬派將東西教會的分裂，以及1204年第四次十字軍東征期間君士坦丁堡淪陷，歸咎於天主教徒。

塞薩洛尼基亞里士多德大學一名神學家說：「他們人數不多，但聲音很大。」

希臘耶穌會天主教社區負責人說，現在與希臘教會的關係已比若望保祿二世訪問前要好得多，但他表示，教會管理機構中仍有一些「反天主教狂熱分子」。

根據東正教記者聯盟，彼里夫斯主教稱教宗方濟各的訪問是「不道德的」。