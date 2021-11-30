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巴貝多獨立「斬斷與英王室關係」 查理王儲將出席儀式

編譯中心／綜合29日電
英國王儲查理（左）月初在COP26聯合國氣候大會會見巴貝多總理梅森（右）。（路透）
英國王儲查理（左）月初在COP26聯合國氣候大會會見巴貝多總理梅森（右）。（路透）

巴貝多10月選出首任總統梅森，她將於30日就職，成為這個新共和國家第一位元首，取代原本英國女王的元首地位，切斷這個加勒比海島國和英國王室近400年關係。路透報導，英國查理王儲飛往巴貝多參加29日舉行的建立共和體制慶祝活動。

巴貝多29日晚上將舉行慶祝國家獨立紀念日活動，一直持續至30日，現任總督梅森就職成為總統，查理王儲將在場觀禮。巴貝多總統大致為象徵性職位，實際施政的是總理莫特里。查理將在30日零時過後發表演說表示，兩國關係大致將維持不變。

這將是30年來，英女王首次被移除國家元首的地位，恐引發目前仍奉英國女王為元首的牙買加、澳洲和加拿大等前英國殖民國家類似的辯論。

巴貝多選出第一任總統梅森（右），英國女王伊麗莎白二世（左）將不再是巴貝多的國家元...
巴貝多選出第一任總統梅森（右），英國女王伊麗莎白二世（左）將不再是巴貝多的國家元首。（Getty Images）

此外，英國執政黨中有聲音指出，巴貝多「脫英」改制，背後是中國以銀彈政策拉攏。英國下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）曾批中國利用「債務外交」，「把新國家與自己的帝國秩序連結起來」。

不過巴貝多總理莫特里今年8月受訪時說：「我們44年前就與中國建交。」並表示中國投資遍布世界，不該只注視加勒比海、非洲國家。

中國駐英大使館斥斥責英方言論「歪曲中巴關係」。英國專家墨菲（Philip Murphy）教授也表示，沒見到中國促使巴貝多宣布改制的有力因果證據。

英國女王 中國 澳洲

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