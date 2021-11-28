全斗煥出殯 遺孀代為道歉卻未提光州事件 大眾不買帳

南韓前總統全斗煥27日在首爾低調出殯，僅50多名家人、親信出席儀式。（美聯社）

南韓前總統全斗煥 日前逝世，家人今天低調舉辦出殯儀式，遺孀李順子藉出殯儀式代替丈夫為過去的罪行道歉。這是全斗煥方面首次公開道歉，但道歉對象似乎不包括光州事件受難者。

軍人出身的全斗煥曾發動軍事政變，並下令武力鎮壓光州民主化運動等，造成大量平民死傷。全斗煥本人從未就此向受難者及其家屬道歉，直到離世後，才由妻子代為「向在他任內遭遇痛苦，並身心受創的人表達深切歉意」。

全斗煥出殯儀式27日上午舉行，只有50多名遺屬、親信出席。李順子在儀式上表示，全斗煥下台後，「我們經歷了許多事，丈夫總是會說，這所有事都是因為他的疏失、無德無能所導致」。

不過，李順子的發言中並未具體指出道歉的對象，且是對全斗煥「任期間」的罪行道歉。在全斗煥正式成為總統前發生的光州事件似乎不包括在內。

全斗煥親信、前青瓦台秘書官閔正基受訪時表示，李順子的發言不是在講光州事件，應該是指在全斗煥任內因警察 拷問而失去生命的學生們。對於李順子的態度，受訪的光州市民和光州事件的死者遺屬均表示，不接受道歉，不滿沒有提到誰該擔責等，並且表明拒絕饒恕全斗煥。

全斗煥生前否認與光州事件有關。在2017年出版的回憶錄中，他並主張已故神父曹皮烏斯說目睹軍用直升機對民眾開槍的證言子虛烏有，並批評曹皮烏斯是「褻瀆神職的無恥騙子」，因此在2018年因涉嫌毀損抗爭運動遇難者名譽遭起訴。

就在法院召開庭審前，全斗煥以罹患阿茲海默症 為由，拒絕出庭。但全斗煥被發現這段時間內仍正常生活、打高爾夫，甚至與找上門質問光州事件的政界人士對答如流，引發外界懷疑他是否真罹患阿茲海默症。

全斗煥涉嫌毀損名譽案至去年底一審宣判，這段期間全斗煥幾乎都以身體健康為由拒絕出庭，即使出庭也經常被捕捉到打瞌睡、發呆等樣貌，並持續否認下令對民眾開槍。

全斗煥23日被發現在自宅洗手間昏倒不治。生前被診斷出罹患多發性骨髓瘤。