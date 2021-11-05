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40多國允淘汰燃煤 美國、中國、澳洲、印度未簽署

編譯中心／綜合4日電
全球碳排放市場協議有望在本屆COP26簽訂，將可整合歐洲、加州、中國等碳權交易市場。（美聯社）
全球碳排放市場協議有望在本屆COP26簽訂，將可整合歐洲、加州、中國等碳權交易市場。（美聯社）

英國政府表示，波蘭、越南和智利等燃煤大國在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上，承諾將逐步擺脫煤炭。目前已有40多個國家和上百個組織簽署這項淘汰煤炭協議。

燃煤產生的溫室氣體是引發氣候變遷元凶。英國廣播公司（BBC）報導，簽署協議的各方已承諾停止對國內外新燃煤發電廠的所有投資。不過，澳洲、印度、中國和美國等一些全球最大的煤炭消費國，並未簽署。

英國說，簽署國也同意主要經濟體應在2030年代逐步淘汰燃煤發電，而較貧窮國家應在2040年代廢止。

目前已有40多國與100多個組織簽署這項協議。英國表示，波蘭、越南和智利等18國首次同意逐步淘汰煤炭，不再建設或投資新的燃煤發電廠。幾家大型銀行也簽署協議，他們同意不再資助煤炭產業。

不過，英國在野黨工黨影子商務大臣米勒班說，澳洲、印度、中國和美國碳排放大國並未承諾停止在國內增加燃煤發電。中國9月表示將停止資助海外興建燃煤電廠，但這項承諾並未包含國內計畫。

米勒班還說，在逐步淘汰石油和天然氣方面，也沒有任何成果。

儘管全球在減少使用燃煤方面已有所進展，2019年燃煤發電仍占全球總發電量約37%。

南非、波蘭和印度等國將須為潔淨能源發展投入大量資金；而英、美等國家2日已在會中宣布，將與南非建立規模85億美元的夥伴關係，幫助南非更快淘汰燃煤。

根據4日公布的評估報告，今年全球二氧化碳排放量將回到新冠疫情發生前的規模，主要由燃燒化石燃料造成。

出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的近200個國家，正討論如何阻止全球面臨災難性暖化威脅之際，「全球碳計畫」發布報告指出，整體而言，今年的二氧化碳排放量只會略低於2019年創下的最高紀錄。

疫情導致2020年全球經濟趨緩，來自燃燒天然氣和高汙染煤炭的碳排放也跟著減少，但今年的碳排增加高於去年經濟趨緩下減少的量。

這份研究指，來自石油的碳排放仍遠低於2019年的量，但隨著運輸與飛航業從疫情中復甦，來自石油的碳排量可能大增。

這份研究顯示，未來的碳排量可能超過2019年創下的400億公噸紀錄。

在4日的聯合國氣候變化會議 (COP26) 會場附近，民眾打扮成皮卡丘，抗議日本...
在4日的聯合國氣候變化會議 (COP26) 會場附近，民眾打扮成皮卡丘，抗議日本為煤炭提供資金。（路透）

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