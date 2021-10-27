南韓前總統盧泰愚病逝 任內與中國建交 辦國葬成懸念

南韓前總統盧泰愚（前中）26日病逝，享壽88歲。圖為收受祕密資金被判刑17年的盧泰愚，1997年12月獲時任總統金泳三特赦出獄。（美聯社）

南韓 前總統盧泰愚26日在首爾國立大學醫院病逝，享壽89歲。軍人出身的他曾參加越戰，在南韓由威權轉型民主時期扮演關鍵角色，擔任總統時與中國 建交。盧泰愚收受數十億韓元祕密資金在卸任後曝光，被判17年有期徒刑，1997年底獲特赦，成為人生最大汙點。

南韓媒體報導，盧泰愚2002年罹患前列腺癌，近幾年都在住院。中國外交部26日表示深切哀悼。

盧泰愚的死訊於下午2時左右傳出，不過現任總統文在寅 和青瓦台直至深夜仍然未就此致哀，甚至沒有任何回應。盧泰愚與文在寅分屬保守及進步陣營，外界關注文在寅會否按照慣例，為盧泰愚安排國葬。

由於南韓總統大選還有幾個月便舉行，時機敏感，文在寅任何決定都將在兩大陣營內引起爭議。文在寅所屬的進步陣營普遍對盧泰愚當年參與全斗煥政變、鎮壓光州運動仍有不滿，反對為他舉行國葬；如果文在寅決定舉行國葬，很可能引來進步派反彈，並影響進步派候選人在明年大選的選情。

此外，文在寅28日起便啟程訪歐，故文在寅會否出席盧泰愚的遺體告別儀式仍有變數。

盧泰愚出生於慶尚北道達城郡，1955年自陸軍士官學校畢業後即入伍，和南韓前總統全斗煥是同期。全斗煥發動雙十二政變奪權時，盧泰愚率兵相助，成為政界第二號人物，並在全斗煥任期將滿時被指定為接班人。

盧泰愚在1987年的「六月民主運動」發表「六二九宣言」，實施總統直選，同年年底在總統大選打敗金泳三、金大中和金鐘泌等對手獲勝，成為南韓首位民選總統。

他在任期間，推動「北方外交」政策，和蘇聯、東歐等社會主義國家建交，1992年和中華民國斷交，轉和中國建交，並於1991年和北韓同時加入聯合國。不過，他任內南韓常有街頭示威，加上經濟不穩定，他1993年卸任前兩周，在一項民調中被選為南韓最差政客。

1995年，盧泰愚因侵吞政治資金被捕，是南韓第一位受審的前總統，1997年被判17年有期徒刑，罰金約2628億韓元（約2.25億美元）。同年12月，盧泰愚獲時任總統金泳三特赦，直至2013年才繳清積欠罰金。

南韓「國葬法」規定，前任及現任總統或總統當選人死後，需要舉行國葬，至於逝者生前是否犯有重大罪行，並非考慮條件。