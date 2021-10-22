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日防相：解放軍在台海周邊活動頻繁 是對民主主義的壓力

記者蔡佩芳／台北報導
防衛大臣岸信夫可望續任。路透
防衛大臣岸信夫可望續任。路透

日本防衛大臣岸信夫22日強調，解放軍在台灣周邊活動日益頻繁，可以說是「對民主主義的壓力」，他並表達有意增加防衛預算

日本經濟新聞報導，岸信夫22日上午出席日經與美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）共同舉辦的第18屆研討會「戰略競争時代下美日同盟的新職責與範圍」，發表專題演說。

報導指出，岸信夫在演講中提及，日本防衛預算約占國內生產總值 (GDP) 的0.9%左右，低於北大西洋公約組織 (NATO) 的2%。同時他也提到，中國的國防開支是日本的四倍，日本還要繼續保持現狀嗎，應該進行廣泛爭論。此舉表明有意增加日本的防衛預算。

他說明中國海警船多次入侵沖繩縣尖閣諸島（台稱釣魚台列嶼）周邊日本「領海」的情況；對於南海問題，他說，中國持續發展軍事化據點，片面行動讓局勢不斷升溫。對於北韓反覆在不同軌道進行飛彈試射，他也表示情況複雜，難以因應。世界上類似的一舉一動，都在危害各地的民主主義。

他提到，日相岸田文雄已表明將修訂國家安全保障戰略、防衛計畫大綱與中期防衛力整備計畫。並認為日本自衛隊與美軍的共同軍演，美日同盟應處能力的提升，對於可能危害區域、世界全球穩定，可發揮很大的威懾力。

岸信夫之前，CSIS總裁兼執行長John J. Hamre也發表演講，他提及，美日在軍事以外的合作亦十分重要，對於拜登政權的亞洲政策，有必要強化貿易、經濟政策。因應中國的崛起，亞洲安保環境的激變，美日同盟比過去任何時候都更加重要。拜登政權的東南亞外交失敗了，必須敦促其在貿易領域加強合作。他並提起中國申請加入CPTPP，批判美國至今仍態度保留「是一個錯誤」。

日本 中國 預算

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