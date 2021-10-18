靖國神社秋祭 日相岸田奉祭品未參拜 南韓表示遺憾

日本靖國神社17日起舉行秋季大祭，首相岸田文雄以「內閣總理大臣」名義，向靖國神社供奉祭品，但未前往參拜。（Getty Images）

日本靖國神社 17日起舉行秋祭，本月4日就任首相的日岸田文雄循前首相往例作法，供奉供品，未親自參拜。不過前首相安倍晉三、菅義偉 前去參拜。而針對日本現任首相供奉祭品，前任首相參拜的舉動，南韓當局表達遺憾與失望。

NHK報導，靖國神社今明兩天舉行秋祭，岸田供奉了名為「真榊」（真賢木）的供品，供品附上木牌寫著「內閣總理大臣岸田文雄」。報導引述知情人士的話指出，岸田以前未曾向靖國神社供奉過真賢木，這次是循前首相安倍晉三、菅義偉在任往例供奉供品。厚生勞動大臣後藤茂之、國際博覽會擔當大臣若宮健嗣也供奉了真賢木。

安倍於14日下午則透過推特表示，在靖國神社舉行秋祭前前往參拜，「向英靈表達尊敬之意，並祈求安息」，並上傳照片。安倍去年9月卸任首相後，時隔7年再度前往靖國神社參拜。

安倍從2012年底再度執政後，任內曾於2013年12月26日突然前往靖國神社參拜，受到美國總統歐巴馬政府用「失望」表達嚴厲批評後，任內就沒有再以首相身分參拜過，改以供奉供品真賢木。

前首相菅義偉上午前去參拜。（路透）

另一前首相菅義偉17日上午參拜靖國神社，這是他時隔9年2個月參拜靖國神社。他任內靖國神社舉行春祭和秋祭時，以「內閣總理大臣 菅義偉」的名義供奉「真榊」；今年8月15日二次大戰結束日時，則以自民黨總裁身分自費供奉玉串料。

靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。韓聯社報導，南外交部發言人17日對日本前、現任首相參拜靖國神社並供奉祭品表達「失望和遺憾」， 首爾當局敦促日方，以新內閣成立為契機正視歷史，以實際行動表現對歷史問題的虛心反省。