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馬克宏拚連任 300億歐元投資綠能「找回法國光輝30年」

編譯莊蕙嘉／綜合12日電
法國總統馬克宏12日公布「法國2030」投資計畫，背後螢幕上寫的是「電力驅動」。（美聯社）
法國總統馬克宏12日公布「法國2030」投資計畫，背後螢幕上寫的是「電力驅動」。（美聯社）

法國總統馬克宏12日宣布一項規模300億歐元（約346.9億美元）的綠能計畫，目標包括產業大幅減碳，建造新式小型核反應爐和低碳飛機，並支持新創產業等。反對陣營立刻批評馬克宏政策買票，刻意在距離總統大選六個月之際大撒幣。

馬克宏12日發表談話，公布這項名為「法國2030」的綠能計畫主要內容。他表示，希望在2030年之前讓法國產業皆大幅減碳，並促進汽車、生物醫學和能源等關鍵產業的創新及在地製造。

馬克宏說：「我們必須同時發動創新和工業化的戰鬥，我們需要一個能生產更多的國家。」

泰晤士報評論，馬克宏有意想要和法國第五共和創建者戴高樂將軍產生連結，矢言要找回法國「光輝的30年」，也就是1945至75年間法國經濟突飛猛進的時期。

除了低碳飛機和核反應爐，計畫也包括打造兩座製造綠氫燃料的超級工廠，投資半導體產業，並增加健康產業的創新補貼。馬克宏指出，靈活的小型新創公司是綠能計畫的要角，將和大企業並肩打造法國的未來工業。

馬克宏還舉去年疫情爆發之初，法國口罩大缺貨的例子指出：「我們必須重建法國及歐洲製造獨立的產業結構。」他強調，創新是全球領導權競爭和取得原物料的關鍵，「勝者才能全拿」。

馬克宏的綠能計畫被反對派批評是「選舉操作」。極右政黨「民族陣線」黨魁雷朋推文說：「在任期只剩幾個月之際，即將下台的總統花法國人的錢來修補自己的選舉形象，而這些承諾只會束縛繼任者，其實他是想表達『不管花多少錢，我就是要連任！』」

馬克宏 綠能 減碳

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