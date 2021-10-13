歐盟10億援助阿富汗避免人道危機 仍不認神學士政權

阿富汗約人口半數受人道主義和經濟危機影響，歐盟宣布將援助阿富汗人民11.5億美元，以避免阿富汗發生重大的人道主義和社會經濟崩潰。（Getty Images）

阿富汗 被神學士 （Taliban，又譯塔利班）接管後，國家經濟更加岌岌可危，歐盟 今天宣布將援助阿富汗人民10億歐元（約11.5億美元），以避免阿富汗發生重大的人道主義和社會經濟崩潰。德國總理梅克爾也表示，德國還未準備承認神學士政府，但今年將援助阿富汗6億歐元（約6.9億美元）。

神學士政權繼日前和美國代表團在卡達首都多哈會談後，今天也會見歐盟代表，歐盟並於此時宣布重大援助方案。

歐盟執委會主席范德賴恩宣布10億歐元的一系列援助方案，包括援助疫苗接種、庇護所、維護人權外，並支持在阿國的國際組織。但歐盟未承認神學士政權，范德賴恩說，歐盟與阿富汗當局接觸的前提是在尊重人權的基礎上，阿富汗人民不應為神學士的行動付出代價。

歐盟表示，隨著冬季即將來臨，數十萬阿富汗人面臨風險，若僅靠人道主義援助不足以避免飢荒和重大人道主義危機。

聯合國秘書長古特瑞斯11日則抨擊神學士違背對阿富汗婦人和女孩的承諾，並敦請世界各國捐更多的錢給阿富汗，以避免其經濟崩潰。古特瑞斯警告說，國際社會給予阿富汗援助的動作太慢，當地受人道主義和經濟危機影響的人至少有1800萬，約阿富汗人口半數。