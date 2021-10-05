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日本新內閣3女性閣員 占比15%在G7墊底

編譯中心／綜合4日電

日本新任首相岸田文雄內閣閣員名單今天公布，女性閣員3人占比15%，雖然比前任首相菅義偉內閣多一人，但仍低於全球平均，依舊在七大工業國集團（G7）墊底。

哈芬登郵報日文版網站報導，新任內閣官房長官松野博一公布內閣閣員名單。在20名閣員中，女性閣員僅3人，包括61歲的少子化擔當大臣野田聖子、55歲的疫苗擔當大臣堀內詔子，及44歲的數位大臣牧島Karen。牧島也是岸田內閣最年輕閣員。

儘管岸田內閣女性閣員比菅義偉內閣多一人，讓女性閣員占比從10%提升到15%，但跟全球各國相比，日本女性閣員占比仍屬低水準。

根據國際國會聯盟（IPU）與聯合國婦女組織（UN Women）截至2021年1月1日彙整資訊得知，全球有13個國家女性閣員占比逾5成；全球女性閣員平均占比21.9%，較前一年的21.3%微增。

相對地，僅管整體占比呈現微增，但全球完全沒有女性閣員的國家，也從2020年9國增加到2021年的12國。

在這項調查中，日本女性閣員占比在G7墊底，從高到低依序是加拿大51.4%（全球第8）、法國50.0%（全球第9）、美國46.2%（全球第16）、德國40.0%（全球第25）、義大利36.4%（全球第36）、英國23.8%（全球第79），及日本10.0%（全球第151）。

日本至今仍無法產生首位女首相。聯合國婦女組織今年3月10日新聞稿指出，全球有22國的領導人是女性。

日本 G7 菅義偉

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