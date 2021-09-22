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想學核技術被AUKUS拒門外 印度軍方怨美國厚此薄彼

編譯中心／綜合21日電
印度海軍攻擊潛艦「卡蘭傑號」今年3月10日開始服役。美國不願與印度分享核潛艦技術，卻要協助澳洲建造核潛艦，印度一些將領頗有怨言。（新華社）
印度海軍攻擊潛艦「卡蘭傑號」今年3月10日開始服役。美國不願與印度分享核潛艦技術，卻要協助澳洲建造核潛艦，印度一些將領頗有怨言。（新華社）

美英澳成立AUKUS聯盟後，印度迄未正式回應，新德里對美國厚此薄彼的作法很不是滋味。美國國防部長奧斯汀20日晚致電印度國防部長辛赫，印度時報引述消息人士報導，美國向印度保證，AUKUS不會衝擊美印兩國現今在四方安全對話（Quad）多邊框架下的合作。

此外，潛艦合約遭澳洲棄單的法國正積極拉攏印度，法國總統馬克宏與印度總理莫迪莫迪21日通電話，誓言兩國要在印度太平洋地區「聯合行動」。

印度國防部聲明指出，辛赫20日與奧斯汀討論包括阿富汗局勢等的雙邊及區域性事務，並就對抗恐怖主義事宜交換意見。這份聲明對AUKUS隻字未提，但印度時報透露，奧斯汀向辛赫簡報了AUKUS的發展。

據報導，美國過去一直拒絕與印度討論潛艦和航空母艦的核反應爐推進技術，而且雙方誇耀的「美-印國防科技與貿易倡議」，自2012年啟動以來也未見顯著成果。

據「南華早報」報導，印度海軍退役中將辛哈表示，澳洲取得核動力潛艦將對印太平衡產生「重大影響」。印度海軍前參謀長普拉卡什則推文說，「多年來，美國一直告訴印度，美國法律使它不可能和任何人，包括盟友在內，分享核推進技術，……現在卻來這套。」

印度海軍目前擁有16艘潛艦，但只有一艘自主開發的殲敵者級彈道導彈核潛艦。

印度 美國 AUKUS

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