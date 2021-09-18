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4強爭自民黨魁 派系不站隊 變數大勝負難料

編譯莊蕙嘉╱綜合報導
日本執政黨自民黨17日發布黨魁選舉公告，候選人為河野太郎（左起）、岸田文雄、高市早苗和野田聖子。（路透）
日本執政黨自民黨17日發布黨魁選舉公告，候選人為河野太郎（左起）、岸田文雄、高市早苗和野田聖子。（路透）

日本執政黨自民黨17日發布黨魁選舉公告，候選人共四名，29日投開票，當選者幾可篤定成為下任首相。自民黨七大派系在這次黨魁選舉都不強迫成員支持特定人選，讓選舉變數大增，勝負難料。

新任首相的當務之急除了穩定控制已出現緩和跡象的疫情，還有領導預計在11月底舉行的眾議院選舉。

即將離任的首相菅義偉17日晚間表示，支持新冠疫苗接種推進大臣河野太郎競選自民黨黨魁。他說：「能夠接手我的工作繼續抗疫，我認為這是最重要的事。考慮到這一點，我支持河野。」

菅義偉去年9月在自民黨黨魁補選獲勝，接替前首相安倍晉三至本月底的剩餘任期。民調直落的菅義偉上月底宣布不參選黨魁，表示抗疫和選舉無法兼顧。

四名候選人為64歲前外相岸田文雄（岸田派），58歲前外相及前防衛大臣河野太郎（麻生派），60歲前總務大臣高市早苗（無派系）以及61歲自民黨代理幹事長野田聖子（無派系）。

此次選舉是自民黨首度有一名以上女性參選黨魁，不過兩名女性候選人皆被認為勝算不大，尤其是16日才確定拿到20名議員推薦的野田，但她的參選必然將瓜分其他候選人的票源。

目前呼聲最高的是此次四人中最年輕的候選人河野，他因留美經歷、諳社群網站及直說敢言獲年輕世代支持，民調支持度最高。不過自民黨大老似乎屬意較溫和的岸田。

安倍16日推文公開支持高市，他表示：「在新冠肺炎疫情中，為保護民眾性命與生計，提出振興經濟的具體政策，有維護日本主權的堅定決心，展現國家視野，我支持候選人高市早苗。」

岸田和河野的政見都包括改善收入不平等問題，河野直言「安倍經濟學」只幫到企業而非有小孩的家庭。岸田提出規模超過30兆日圓的振興方案，不過他也表示：「自民黨選舉的最重要課題，我認為是重建黨的價值。」四名候選人似乎都有意和「安倍經濟學」保持距離，政見也都包含疫情對策。

智庫「美國進步中心」資深亞洲研究員哈里斯指出：「這次選舉，自民黨派系不會公開支持任何候選人，像是自由競爭。很難說目前真的有領先者。」

自民黨黨魁選舉，首輪採計國會議員票及全國黨代表各383票，共766票。若首輪沒有候選人得票過半，則由得票數前兩名進入第二輪投票，第二輪採計國會議員383票，47都道府縣各一票投給在該地得票最高者。

疫情 菅義偉 民調

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