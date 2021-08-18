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北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

地中海野火延燒…法南疏散數千人 希臘火勢仍未獲控制

編譯中心／綜合17日電
法國南部度假勝地聖托倍附近爆發野火，延燒4000多公頃，數以千人遭到預防性疏散。（Getty Images）
法國南部度假勝地聖托倍附近爆發野火，延燒4000多公頃，數以千人遭到預防性疏散。（Getty Images）

法國南部度假勝地聖托倍附近爆發野火，延燒4000多公頃，數以千人遭到預防性疏散，目前火勢仍十分猛烈。今年夏天地中海地區遭遇高溫與強風，好幾個國家都傳出野火災情。希臘首都雅典外的港口城市拉里歐市（Lavrio）鄰近山區，16日也爆發野火，迫使民眾撤離家園。阿爾及利亞早前的北部森林大火，則大多已受控制。

法國消防單位今天表示，南部豪華度假勝地聖托倍附近野火肆虐，數以千計民眾，包括露營營地的遊客已獲得疏散。當局派出約750位消防員與滅火飛機，在高溫與強風的艱困條件下對抗熾焰。

消防局指出，野火16日在距地中海城市土倫100公里處竄出，快速延燒，截至今天清晨已經覆蓋超過4000公頃森林與灌木叢。瓦爾省當地政府證實已經疏散數個露營區，並要求民眾避免壅塞聖托倍灣附近道路，好讓救難單位能進入區域。據法媒表示，內政部長達馬南今天將到該區視察情況。

整個夏天，地中海盆地地區野火燒不停，包括希臘、土耳其、西班牙、葡萄牙、阿爾及利亞與摩洛哥。其中希臘近幾周慘遭超過500場野火肆虐，又以艾維亞島延燒超過一周的大火最嚴重，燒毀島上北部大片森林，迫使數千人搭船撤離。至少有71名消防人員和6架滅火飛機、4架直升機，在雅典以南60公里處與這起野火搏鬥。

此外，北非國家阿爾及利亞的緊急服務單位16日表示，一周來侵襲阿國北部的致命野火大多已獲控制，不再對居民構成危害。阿爾及利亞野火自9日以來已奪走90條人命，其中包含33名軍人。

法國南部度假勝地聖托倍附近爆發野火，延燒4000多公頃，數以千人遭到預防性疏散。...
法國南部度假勝地聖托倍附近爆發野火，延燒4000多公頃，數以千人遭到預防性疏散。(路透)

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