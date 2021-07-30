日媒揭祕：東奧開幕遭政治介入 原有Lady Gaga表演？

日本媒體揭露，東奧開幕式原定邀請Lady Gaga表演。(取材自Instagram)

2020東京奧運 開幕式被指毫無驚喜、內容沉悶，令很多日本 人疑問為何花了165億日圓（約1.5億美元）公帑後，只能做出這種水平的表演，如今謎底解開。日本八卦雜誌《週刊文春》公開總共11個版本、合計長達1199頁的奧運開幕式劇本初稿，揭露在去年4月至今年7月間，奧運開幕式是如何在高層接連干預、不斷加插政治酬庸安排下，一步一步地走向墮落。

《文春》披露，大會原定邀請Lady Gaga 及渡邊直美表演，但計畫最終告吹。

報導指出，開幕禮原本要邀請Lady Gaga扮演Super Mario，身穿紅衣紅帽跳入綠色水管中，然後於主場館內另一個出口走出。不過，Lady Gaga此時的「分身」會由日本喜劇演員渡邊直美扮演，同時演繹Lady Gaga及Super Mario兩角。

這個表演原先是為了呼應日本前首相安倍晉三、2016年於里約奧運閉幕禮時的同類演出，他當時以Super Mario形象示人，為觀眾帶來驚喜。可是計畫去年10月提出後，今年春天所有有關Lady Gaga的表演卻突然消失。

2020年5月接手奧運開幕式的資深廣告人佐佐木宏，把2019年6月女性編舞家MIKIKO創作開幕式的劇本變了這個樣子：保留《阿基拉》電單車出場環節，但是挪到了表演後半部分，騎手換成演員菅田將暉，MIKIKO團隊對此十分生氣，認為沒有特技經驗的菅田駕駛經特殊改造的電單車在會場跑起來很危險。事後人們才得知，在2020年初這段時間，佐佐木曾提出讓渡邊直美在開幕式上扮豬登場，遭到MIKIKO團隊成員一致反對，佐佐木最後因為這件醜聞曝光，於今年3月辭去開幕式總監一職。

2020年10月版本的劇本中，加入了兩個最終被用到開幕式表演的方案，分別是「江戶消防紀念會」圍繞著木製奧運五環，以及歌舞伎演員市川海老藏的表演。《文春》引述東京奧組委相關人士表示，這兩個方案「都是政治要求」，前者是東京都知事小池百合子的要求，目的是答謝「江戶消防紀念會」在選舉中的支持；後者則是時任奧組委主席森喜朗的強烈要求。

報導說，MIKIKO一直抗拒這種「政治要求」，憤而於2020年11月9日辭職，她領導的團隊亦於12月23日解散。

到今年6月27日的劇本中，《阿基拉》部分已經完全消失，當奧運決定不設觀眾後，7月的劇本更取消了暖場演出。7月18日的劇本記錄了一些細微調整，已基本接近定稿，但隨後製作團隊接連爆出醜聞，導致作曲家小山田圭吾和導演小林賢太郎先後辭職。

報道稱，奧組委之後慌忙對開幕式工作人員進行背景審查，結果原定要在木工表演中登場的著名演員竹中直人低調辭職，原因是他曾在1985年參與過涉及揶揄殘疾人士內容的表演。