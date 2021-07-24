澳洲遊說成功 大堡礁「免列」瀕危世界遺產

圖為潛水員在澳洲大堡礁監測珊瑚的健康狀況。(美聯社)

洲大堡礁由於受到氣候變化影響，面臨被列入瀕危世界遺產 名錄，但在澳洲 展開全球遊說工作下，聯合國教科文組織下設世界遺產委員會今日商議後，同意暫時不把大堡礁「降級」，明年2月再議。包括中國 在內的各個成員指出，澳洲政府需加強大堡礁保育工作。

世界遺產委員會上月指出，受氣候變化和水質惡化影響，大堡礁的珊瑚數量急速減少，應被列入瀕危世界遺產名錄。澳洲之後一方面指責主持委員會會議的中國「施加政治影響」，一方面派出代表團馬拉松式訪問多個委員會成員國，包括匈牙利、西班牙、法國等，同時招待大批駐澳外國大使參觀大堡礁。澳洲海洋科學院上月在「珊瑚礁狀況」年度報告中指出，發現至少六十九處的硬珊瑚表面增加。

世界遺產委員會21個成員國中，共16個代表發言支持暫緩將大堡礁列為瀕危遺產，只有挪威反對，最終委員會決定暫緩。據報澳洲原本一度爭取將決定押後至2023年，但挪威堅持要在明年再議。

UNESCO在6月21日公布的一份報告草案，建議委員會將大堡礁列入瀕危世界遺產，並指當地的珊瑚數量急劇地減少。澳洲反對，質疑這建議有政治動機。中國教育部副部長、中國聯合國教科文組織全國委員會主任田學軍日前稱，提議與中國和澳洲的政治緊張關係無關。