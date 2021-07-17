我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府炸雞餐廳爆槍擊 6歲女童送醫不治、5人受傷

1張圖：美疫情回升 59.3%成人完全接種疫苗

澳洲租房當心…優惠恐含「潛規則」 要女性肉身抵債

編譯周辰陽／即時報導
澳洲每日郵報報導，西澳省首府珀斯的空屋率正處於史上新低，有單身的不肖之徒趁機開出低廉的租金或乾脆免繳，吸引找住處找到絕望的女子與男同志用性行為「肉身抵債」。資料照片 取材自MAILONLINE
澳洲每日郵報報導，西澳省首府珀斯的空屋率正處於史上新低，有單身的不肖之徒趁機開出低廉的租金或乾脆免繳，吸引找住處找到絕望的女子與男同志用性行為「肉身抵債」。資料照片 取材自MAILONLINE

澳洲每日郵報報導，西澳省首府珀斯（Perth）的空屋率正處於史上新低，有單身的不肖之徒趁機開出低廉的租金或乾脆免繳，吸引找住處找到絕望的女子或男同志用性行為「肉身抵債」。

報導指出，珀斯一帶的房屋打出招租廣告後，常常吸引50次以上的詢問，進而推高租金價格。越來越絕望的租戶準備用勞務交換租金打折或免費的房間。這種願意「以工換宿」的租戶會接到各式各樣的工作，包括照料小孩、打掃與維護。在某些狀況下，就會面對本質上是性行為的要求。

據信這種「以性換租」（Rent-for-sex）手法存在於澳洲的多數大城，但鮮少在房地產網頁公然打廣告。房東會在Locanto、Gumtree與臉書Marketplace等網站的個人分類廣告用「免租金換服務」一類的標題隱諱地發出暗示，等到真有人來詢問租屋才流露出意圖。

根據報導，一個最近上網的套房招租廣告就寫道，「嗨，正想知道是否有任何女子正在尋找出租的房間？我能收（一周130澳幣）租金，或者用某些性服務交換，我們能想出一些辦法」。

另一名打出「優惠」（favours）租房廣告的40歲男子面對臥底記者追問「優惠」必須是什麼時，這才坦承，「呃…我想是口交啦…我們不是說每天都要啦…一周一次、兩周一次…其他的女孩們願提供全套服務呢」。

這名男子還說，沒有人會知道這檔事情，因為「除了這個屋簷下的人之外，沒有其他人會知道吧？」

報導指出，開出「性行為換租金」的條件並不犯法，因為這種行為基本上是一種形式的賣淫，而賣淫在澳洲不是犯法行為，但「以性換租」至少普遍被視為一種剝削行徑，本身並不常見。此外，母語不是英語的租屋族難以理解這種「可疑安排」，就會被認定成施壓他人賣淫的違法行為。

租金 澳洲 金價

上一則

南韓驅逐艦爆群聚 6確診、80多人隔離 全員接受篩檢

下一則

Beta變異株現蹤法國 英國規定自法入境者仍須隔離

延伸閱讀

東奧／比爾、勒夫退出 美男籃找麥基、強森遞補出征

東奧／比爾、勒夫退出 美男籃找麥基、強森遞補出征
不顧惹怒中國 澳洲總理：貫徹調查新冠疫情起源

不顧惹怒中國 澳洲總理：貫徹調查新冠疫情起源
多年遭網友傳曾拉在褲子上 澳洲總理終出面闢謠

多年遭網友傳曾拉在褲子上 澳洲總理終出面闢謠
比封5周或5個月好 澳洲維多利亞省將封城5天抗疫

比封5周或5個月好 澳洲維多利亞省將封城5天抗疫

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

2021-07-11 12:14
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名
台生產這組美玩具 原價25美元 為何訂價變2.8萬美元？

台生產這組美玩具 原價25美元 為何訂價變2.8萬美元？