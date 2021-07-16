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海地總統遇刺政局亂 第一夫人首公開傷後照

編譯中心╱綜合15日電
海地第一夫人瑪婷首度公開自己遇襲後的相片。(取材自推特)
海地第一夫人瑪婷首度公開自己遇襲後的相片。(取材自推特)

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡一周後，本已動盪的海地政治局勢陷入混亂。汽油短缺導致首都太子港今天爆發零星抗議，再添海地不穩因素，警方宣布又有兩嫌落網。

摩依士遇刺喪命，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷。她今天推文感謝醫護人員協助她堅持下來，並首度公開自己遇襲後的相片。

中央社引述法新社報導，47歲的瑪婷在推特寫道：「感謝守護天使團隊幫助我度過這段可怕的時光。因為你們的溫柔觸碰、體貼和照料，我得以堅持住。」她並附上一張自己躺在病床上的照片，可以看到她的右臂纏著許多繃帶。

而海地警方昨天宣布，他們搜索犯嫌住家，找到武器後，再逮捕兩名男子。

海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）公布涉嫌暗殺摩依士的關鍵人物身分為前海地參議員約瑟夫（John Joel Joseph），他負責提供武器和規劃會商。查爾斯表示，警方正在尋找他。

查爾斯也指出，一家叫做World Wide Capital Lending Group的公司負責籌資，「執行這起犯罪行為」。

另據哥倫比亞「星期周刊」報導，遭拘捕的其中一名哥倫比亞人向海地當局供認稱，七名哥倫比亞犯嫌就是殺害摩依士的「殺手」，但未進一步說明。

海地總統摩依士7日清晨遇刺至今仍充滿疑雲，最新消息指總統官邸的的保安主管赫拉德（Dimitri Herard）已被警察羈押。

赫拉德的同事馬汀（Carl Martin）告訴CNN，赫拉德14日在總監察長（Inspector General）的辦公室接受過偵訊，隨後被轉往首都太子港（Port-au-Prince）的一個警察局，馬汀則稱他正在協調赫拉德的辯護律師團隊。

根據馬丁說法，摩依士擁有一個大型的維安衛隊，赫拉德的單位含有幾位官員，但「他是唯一一個被以那種方式羈押的人」。馬汀指出，指揮鏈「並不止於赫拉德」且「他的工作是政治性的，他有許多政敵」，並指赫拉德希望「在公正調查享有公正機會」。

警方之前指赫拉德5月底曾借道哥倫比亞首都波哥大前往厄瓜多，現正調查他在哥倫比亞期間，是否會晤任何被控涉及摩依士遇刺案的哥倫比亞國民。

太子港抗議衝突不斷。圖為警方清除抗議者設置的燃燒輪胎路障。(美聯社)
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