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長賜輪日本船東與埃及和解 7日獲放行

編譯中心／綜合5日電
埃及蘇伊士運河管理局已和長賜輪日本船東正榮汽船達成協議，長賜輪預計將在7日獲准駛離。（Getty Images）
埃及蘇伊士運河管理局已和長賜輪日本船東正榮汽船達成協議，長賜輪預計將在7日獲准駛離。（Getty Images）

埃及蘇伊士運河管理局表示，已和長榮海運巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）日本船東正榮汽船達成協議，長賜輪預計將在7日獲准駛離，不過並未透露賠償金額。

中央社引述法新社報導，長賜輪3月23日在一場沙塵暴中卡在蘇伊士運河達6天，造成數以百計船隻無法通行、全球貿易中斷。貨輪3月29日脫困後，埃及當局扣留長賜輪，向日本船東正榮汽船索討運河營收損失、救援費用和運河的損害賠償。

蘇伊士運河管理局原本求償9億1600萬美元，後來又公開將索償金額降到5億5000萬美元。4日發出的這份聲明並沒有透露賠償金額。根據蘇伊士運河管理局，運河關閉期間，埃及每天損失1200萬美元到1500萬美元營收。

蘇伊士運河管理局聲明表示，計畫於7日舉行儀式，宣告與船東達成協議及「貨輪啟程」，屆時參與人員將能目送長賜輪駛離。

代表巨型貨櫃輪長賜輪船東和保險公司的倫敦律師事務所Stann Marine透過聲明證實，長賜輪放行的準備作業正在進行中。

據路透報導，蘇伊士運河管理局主席雷比表示，運河將收到一艘拉力約75噸重的拖曳船，作為賠償的一部分，此外並未提到任何其他細節。雷比4日向私人電視台表示：「我們充分維護了管理局的權利，也維護我們與正榮汽船的關係，以及我國與日本的政治關係。」

蘇伊士運河 日本 營收

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