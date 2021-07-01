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美軍將撤出阿富汗 指揮官：國際部隊全撤後恐爆內戰

編譯張佑生／綜合30日電
德國駐阿富汗最後一批部隊已經搭機撤離返國。（歐新社）
德國駐阿富汗最後一批部隊已經搭機撤離返國。（歐新社）

阿富汗激進組織「神學士」加緊攻城掠地之際，路透與CNN相繼報導，美軍可望在「數日內」完全撤出阿富汗。美國國防部官員匿名表示，「關於撤退，本周可能是關鍵的一周」。駐阿富汗美軍指揮官米勒上將則警告，美軍與聯軍撤離後，阿富汗恐陷入內戰。

美軍完成撤離後，大約650名美軍將續留，協助美國大使館維安，另有數百人將派駐到首都喀布爾機場。

在此同時，駐阿富汗美軍指揮官米勒6月29日表示，他對阿富汗日益惡化的安全局勢深感擔憂。美國和北約部隊計畫在9月11日前全部撤出阿富汗。米勒講話的同時，神學士與美國支持的阿富汗政府部隊之間的戰事在各地不斷升級。

駐阿富汗美軍指揮官米勒上將對記者表示阿富汗安全局勢不佳，但美軍將持續撤離。（美聯...
駐阿富汗美軍指揮官米勒上將對記者表示阿富汗安全局勢不佳，但美軍將持續撤離。（美聯社）

米勒說，安全局勢「目前不好」。親政府的民兵正在全國各地部署，幫助阿富汗安全部隊遏制神學士推進，可能會令阿富汗捲入內戰。米勒強調，儘管出現暴力，美軍依然執行美國總統拜登4月中旬下達的命令，繼續撤軍。

美國和聯軍官兵5月1日起正式撤離阿富汗後，聯合國報告指出，神學士自5月以來已占領370個行政區當中的50多個，包圍許多城鎮並進逼喀布爾。神學士則聲稱已拿下100多個行政區。

阿富汗官員說，安全部隊近幾天已經奪回了部分被占領的行政區，並誓言將反政府武裝勢力趕出其他行政區。米勒承認，任何領土的喪失都會影響到阿富汗的整體安全。

另一方面，德國國防部長卡亨鮑爾6月29日宣布，德國已完全自阿富汗撤軍。德國駐阿富汗軍隊人數僅次於美國，過去20年來部署約15萬名兵力，其中多人駐紮過不只一輪。

出兵阿富汗是德國自二次世界大戰結束以來第一次參與地面作戰行動。59名軍人在阿富汗陣亡，其中35人是作戰或遭激進分子攻擊，成為德國自二戰以來死傷最慘重的軍事行動。

阿富汗 美國 德國

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