曼谷市府斥資2億整治 翁昂運河變身休閒好去處

曼谷市中心的翁昂運河（Klong Ong Ang）以前是一條髒亂的運河，經過曼谷市政府整治，現在是曼谷人週末休閒好去處。中央社

位於曼谷市中心的翁昂運河（Klong Ong Ang）以前是一條髒亂的運河，經過曼谷市政府重新改造、淨河加上美化環境，去年11 月重新對外開放，現在已是曼谷人週末假日最佳去處。

翁昂運河的歷史可追溯到泰王拉瑪一世（Rama I）建立卻克里（Chakri）王朝時，約從1783年開始建造，穿越耀華力路（Yaowarat）的中國城社區及帕胡拉（Phahurat）區的印度社區，最後流入昭披耶河（Chao Phraya River）。

翁昂運河早年是交通相當發達的水路，許多從曼谷以外地區買貨的商人會透過翁昂運河將貨品運入曼谷，翁昂運河也以陶器交易知名，翁昂在泰語就是陶器的意思。

過去30年來有許多商家在運河沿岸擺攤，甚至在運河上加蓋，讓翁昂運河這個區域看起來髒亂不已，居住在翁昂運河附近的居民甚至很多年沒有看過運河真正的模樣。

2014年泰國 政府開始掃蕩翁昂運河周邊的流動攤販，2018年起曼谷市政府投入2億7500萬泰銖（約864.8萬美元）打造翁昂運河周遭環境，例如淨河、重新鋪設人行道及修復舊橋梁，在2020年完成重整計畫，並在年底對民眾開放。

現在沿著翁昂運河約800公尺的行人步道每到週末就會傳來悠揚的樂聲，曼谷市政府交響樂 團及民間街頭藝人各在一方表演，市政府在人行道旁的牆壁請畫家繪上具有在地特色的壁畫，吸引許多民眾合照。而經過市政府整修的運河不再惡臭，還開放民眾划船。

28歲的健身教練川（Chuan）忙著幫朋友在特色壁畫前拍攝網美照，好讓朋友上傳社群媒體 ，這是川第一次造訪翁昂運河，留下深刻的印象，他覺得在曼谷很多地方很擁擠，也聽說以前的翁昂運河不是現在寬敞舒服的樣子，造訪後驚豔於在曼谷市中心有這樣舒適的地方。

23歲的曼谷市交響樂團演奏者蘇帕晚猜（Supawanchai Prakatkit）和他的團員們在翁昂運河旁賣力演奏，吸引不少民眾駐足觀賞。蘇帕晚猜說，曼谷市政府請他們來演奏助興、打造氣氛，可以幫助附近的商家賣東西，商家也很歡迎他們來表演，因為可以吸引遊客。

66歲的林煥兵（Kriang Krai）是翁昂運河當地居民，趁著人潮他週末也會在運河旁擺攤做點小生意，他說相較之前現在寬敞很多，氣氛更好，不過現在泰國還沒有全面開放國際遊客造訪，政府花了這筆預算是不是值得以及觀光效果如何還有待觀察。