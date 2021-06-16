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印尼摩鹿加群島海域6.1強震 當局警告民眾至高處避海嘯

編譯莊蕙嘉／即時報導
印尼摩鹿加群島海域16日下午發生規模6.1地震，深度僅10公里，當局表示已有13次餘震，且有海嘯可能。Getty Images
印尼摩鹿加群島海域16日下午發生規模6.1地震，深度僅10公里，當局表示已有13次餘震，且有海嘯可能。Getty Images

印尼摩鹿加群島海域16日下午發生規模6.1地震，深度僅10公里，當局表示已有13次餘震，且有海嘯可能，呼籲民眾遠離海灘，移往高處暫避。

目前尚未有傷亡傳出，不過當地觀測到海平面上升0.5公尺，有海嘯風險。

【中央社】

印尼摩鹿加群島（Maluku）附近16日發生規模6.1、震源深度10公里的地震，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）警告可能會有餘震和海嘯威脅。

路透報導，印尼氣象氣候暨地球物理局以簡訊呼籲民眾「遠離海灘並往高處移動」，同時指出這項警報尤其適用於塞蘭島（Seram Island）。

該局稍早曾說無海嘯威脅，但現在改口表示，海底地滑（underwater landslide）有可能引發海嘯。

當地一名救災機構官員說，目前為止未接獲有人傷亡的消息，但有些建築物和公共設施受損。

網路上流傳的影像顯示，當地一些民眾在地震後紛紛往高處移動。但這些影像未經證實。

稍早，美國地質調查所（United StatesGeological Survey）表示，摩鹿加群島外海16日下午1時43分發生規模5.8的淺層地震，但未發布海嘯警報。

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