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厭惡馬克宏偽善 掌摑男蹲牢4個月

編譯中心╱綜合11日電

法國總統馬克宏8日視察東南部德龍省時，遭到28歲男子塔雷爾掌摑，瓦朗斯（Valence）法院10日宣判塔雷爾監禁18個月，緩刑14個月，實際入獄4個月。

媒體詢問塔雷爾為何要襲擊馬克宏，他稱想做一些引人注目的事，尤其在看到對方視他為選民，表現得友善又虛偽時，他就充滿了厭惡感，因此本能地採取行動。

塔雷爾出庭時聲稱自己是右翼人士的同情者，曾參與「黃背心」示威。他表示馬克宏是法國沒落的代表人物；又透露自己曾有意向馬克宏投擲雞蛋，但都沒有付諸實行，強調自己事前沒計畫掌摑馬克宏。

法國檢方認為塔雷爾掌摑行為「絕對不可接受」，是「蓄意的暴力行為」，要求法庭判處其入獄18個月。法庭當天判處他入獄18個月，但緩刑14個月，最終刑罰為監禁4個月。　

一巴掌換來如此嚴厲的懲罰，輿論普遍認為與肇事者的極端行為對稱。世界報指出，每一位公民都有喜歡或不喜歡共和國總統的權利，這是他的個人信仰。但是，掌摑共和國總統，不承認一位普選上位從而不承認他是法國人民的代表，就是把所有民主代議制的規則踩在腳下。　　

不過，馬克宏本人10日再次呼籲淡化這件事，表示現在法國的社會緊張度，沒有達到「黃背心」那種程度，並稱稱真正的暴力不是這種耳光，而是受到家暴的女人，殺害女人的伴侶，這些都需要全國打擊。

馬克宏 家暴 雞蛋

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