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砍下頭顱丟進投票所…墨西哥血腥選舉 已有97政客遇害

編譯中心／綜合7日電
墨西哥一名男子6日將一顆砍下的人頭丟進投票箱，警方鑑識人員採證。（路透）
墨西哥一名男子6日將一顆砍下的人頭丟進投票箱，警方鑑識人員採證。（路透）

墨西哥6日舉行期中選舉投票，初步結果顯示，總統羅培茲雖然保住國會多數席，但席次減少，主因反對派試圖收割民眾對他在經濟和掃黑等方面施政成績的不滿。這場國會和州政府選舉堪稱墨西哥近年最血腥的選舉之一，地方當局表示，有人將砍下的人頭拋入邊境城市蒂華納（Tijuana）一處投票所，附近還找到裝有屍體殘肢的塑膠袋。

路透引述有關當局指出肇事犯嫌逃逸，但沒透露是否落網。他們表示，已在這個區域找到裝遺骸和斷手的塑膠袋。目前不清楚嫌犯這種駭人行徑是想傳遞何種訊息，或與今天的選舉有何關聯。

安全諮詢公司Etellekt表示，自去年9月選戰開跑以來，全國已97名政治人物遇害，多達935人遭攻擊；遇害者中36名是候選人或前候選人，大多為角逐市政層級席次者。

選前倒數幾周，民調顯示墨西哥選情緊繃，影響因素包括首都墨西哥市（Mexico City）發生致命地鐵意外，及羅培茲遭批過度介入競選活動，影響他的支持度。

期中選舉 總統保住國會多數

據墨西哥國家選舉機構（National Electoral Institute，INE）初步估計，在下議院500席當中，羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）的執政聯盟拿下265至292席，遠低於他前半段任期掌握的2/3席次。

墨西哥國會下議院新一屆議會將於9月開議。

這次期中選舉目前已開出58%的選票，初步計票結果顯示，國家復興運動黨和盟黨得票率為42.3%，主要反對派聯盟則以40.7%得票率緊追在後。

墨西哥6日舉行期中選舉投票，總統羅培茲雖然保住國會多數席，但席次減少。（路透）
墨西哥6日舉行期中選舉投票，總統羅培茲雖然保住國會多數席，但席次減少。（路透）

墨西哥 期中選舉 投票

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