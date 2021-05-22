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私下外交+埃及斡旋 拜登靠幕後協調以巴衝突

編譯周辰陽／綜合21日電

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯互轟11天，造成超過255人死亡，21日早上停火。美國總統拜登度過上任後第一個外交危機，也隨即出面發表談話攬功，表示美國政府採用「寧靜與不間斷的外交」，再加上埃及從中斡旋，才促成以色列與哈瑪斯的停火協議。

拜登在停火生效前夕發表的講話中，感謝國務卿、國防部長、國家安全顧問與其他團隊成員「付出了不起的努力」，稱美國「跟埃及、巴勒斯坦自治政府與其他中東國家密集舉行高層討論，一小時接一小時。目的是敵對爆發時，能夠避免我們幾年前看過的那種長期衝突」。

政治新聞網站Politico指出，當哈瑪斯10日開始朝著以色列的城市發射火箭砲，拜登的幕僚群就知道，他們無法阻擋以國發動報復，決定將目標設在確保戰事屬於短期、犧牲人數愈少愈好。

美方同時也從過去經驗學到教訓，知道他們一旦往前站到衝突正中央，一方面可能會讓局勢火上加油，一方面還可能刺激以巴雙方選擇固守立場和抗拒美方壓力。拜登幕僚因此決定，美國要從遠距離與幕後操作。

據知情人士說法，美方官員主要選在外交戰線進行幕後運作，特別是一開始就設法避免以軍在加薩走廊發動地面戰，免得衝突更加血腥、戰事愈拉愈長。

隨後，美方又阻擋安理會通過納入停火要求的決議。據悉這是因為美方知道，以色列向來認為聯合國對他們存在偏見，安理會決議只會有反效果。美方也知道他們走私下外交斡旋，又在安理會力擋決議會招來批評，但也認定只要衝突能縮短，少犧牲一點人命，就算挨轟也在所不惜。

同時，美方視哈瑪斯為恐攻團體，拒絕跟他們直接接觸，須仰賴區域內其他國家，特別是跟哈瑪斯有聯繫的埃及來處理最困難的停火談判，拜登還為此親自打電話給埃及總統塞西。這也是他上任後首度跟塞西進行通話。

ＣＮＮ指出，相對於主動發表公開聲明，拜登對以巴衝突的作法更強調私下外交，過去11天幾乎沒有親自公開談到此事。儘管部分民主黨人砲轟他沒有更強力發聲，但拜登自信他與以色列總理內唐亞胡在幕後打交道的方式能成功。

不過，拜登對待內唐亞胡的態度是直到近日才變得比較激烈，直言不諱地告知他暴力必須停止。據悉拜登明確告知內唐亞胡，一旦以色列的軍事行動持續下去，國際社會的壓力就與日俱增，美方將沒辦法繼續袒護以方，更指民主黨內部的進步派對美以關係已有不同的想法。雖然內唐亞胡並未當場給予任何保證，也沒有明確承諾降溫，但以國總理辦公室一天後就宣布，以國國安內閣接受埃及的停火協議。

拜登 以色列 哈瑪斯

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