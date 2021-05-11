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緬甸詩人遭軍方訊問一夜後喪命 遺體器官竟被摘除

編譯中心／綜合10日電
緬甸反軍政府詩人克席家屬痛訴，克席遭拘留一夜後喪命，遺體（圖）送還時，器官甚至被摘除。（取材自推特）
緬甸反軍政府詩人克席家屬痛訴，克席遭拘留一夜後喪命，遺體（圖）送還時，器官甚至被摘除。（取材自推特）

緬甸軍方2月初發動政變迄今持續鎮壓反抗者，反軍政府詩人克席（Khet Thi）家屬9日痛訴，克席遭拘留一夜後喪命，遺體送還時，器官甚至被摘除。

路透報導，軍政府發言人並未對克席之死的置評要求做出回應。克席曾寫下「他們朝頭部射擊，卻不知革命其實在心中」的名言。克席的臉書頁面顯示他45歲。

克席的妻子昭蘇表示，自己和丈夫8日在中部薩加因城鎮稅布遭武裝軍警帶走訊問，這裡是抵抗政變的核心地區。緬甸民選領袖翁山蘇姬和多名文人政府高官都在2月的政變中遭到拘押。

緬甸反軍政府詩人克席。（取材自推特）
緬甸反軍政府詩人克席。（取材自推特）

昭蘇在約100公里外的城市摩尼瓦含淚接受BBC緬語版訪問時表示，軍方表示丈夫人在訊問中心，「但他沒有回來，回來的只有他的遺體」。她說：「他們早上打電話給我，要我到摩尼瓦的醫院見他。我原本以為他只是手臂骨折之類的……但當我抵達現場時，他卻在停屍間，內部臟器都被摘除。」

昭蘇表示，她在醫院時被告知克席有心臟問題，但她不想看死亡證明，因為她很清楚那不是真的。昭蘇說，軍方本來打算將克席下葬，但她懇求軍方歸還遺體。她沒有說明自己如何得知丈夫器官遭摘除。

緬甸援助政治犯協會在公告中表示：「他（克席）在訊問中心遭嚴刑對待後，於醫院裡斷氣。」協會統計，政變迄今遭殺害平民人數達780人。

自2月1日政變以來，克席至少是第3位在抗議行動中遭殺害的詩人。克席原為工程師，2012年辭掉工作專注在詩作上，靠販賣冰淇淋和蛋糕謀生。

他曾於政變發生兩周後寫下：「我不想當英雄，我不想當烈士，我不想當弱者，我不想當傻瓜。我不想支持不公不義。如果我只有一分鐘可活，我希望我的良知在那一刻是純潔的。」

緬甸 翁山蘇姬 臉書

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