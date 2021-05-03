我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

脫北者再空投傳單 金與正斥人渣、批南韓政府縱容

編譯中心／綜合2日電
金與正痛斥「脫北者」日前再次向北韓散布傳單。(路透資料照片)
金與正痛斥「脫北者」日前再次向北韓散布傳單。(路透資料照片)

北韓領導人金正恩近日動作頻頻，加強管制國內民眾接觸南韓、西方思潮，胞妹金與正也不惶多讓，今天發表聲明指「脫北者」日前再次向北韓散布傳單，做出了不可容忍的挑釁行為，並譴責南韓當局未能阻止脫北者。

路透報導，脫北者組織「自由北韓運動聯合」無視南韓修法禁止將印刷品散發至北韓，上周向北韓空飄氣球，投送美鈔和譴責平壤當局的傳單。金與正說：「我們將這些南韓人渣犯下的行徑視為對我國的嚴重挑釁，將考慮採取相應措施。」

韓聯社報導，金與正去年6月4日和13日兩次發表談話，譴責脫北者散布反北韓傳單，並指出南韓應採取相應措施，否則平壤當局可能會關閉兩韓聯絡辦公室，也可能採取軍事行動。三天後，北韓將警告付諸行動，炸毀兩韓位在開城工業區的聯絡辦公室。

南韓當局為了彌補兩國關係，去年12月迅速通過修正「兩韓關係發展法」（Inter-Korean Relations Act），禁止將印刷品、商品、有價物品散發到北韓，違者可處最高3年的徒刑，或3000萬韓元 （約26.8萬美元）的罰款，但脫北組織仍持續進行這種活動。據了解，在4月25日到29日期間，脫北組織於京畿道、江原道的邊境地區向北方散布50萬張反朝傳單等物品。

北韓 南韓 兩韓

上一則

每日染疫40萬人的代價？印度地方敗選擊破「莫迪神話」

下一則

傳家寶不要丟！英國祖傳38公分鴕鳥雕像 拍出256萬天價

延伸閱讀

有別川普、歐巴馬 拜登北韓政策走新路

有別川普、歐巴馬 拜登北韓政策走新路
北韓：拜登新敵對政策「犯大錯」 將面臨無法控制危機

北韓：拜登新敵對政策「犯大錯」 將面臨無法控制危機
北韓禁看南韓戲劇 傳萬名學生自首求減刑

北韓禁看南韓戲劇 傳萬名學生自首求減刑
文在寅想促美朝對談困難重重… 最怕讓中國不滿

文在寅想促美朝對談困難重重… 最怕讓中國不滿

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40
印度染疫死亡人數在28日突破20萬大關，圖為當日新德里一處火葬場工作人員抬著一具遺體準備進行火化。（路透）

印度氧氣價飆10倍 居印華人：患者須自帶否則活活憋死

2021-04-28 22:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員