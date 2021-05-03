脫北者再空投傳單 金與正斥人渣、批南韓政府縱容

金與正痛斥「脫北者」日前再次向北韓散布傳單。(路透資料照片)

北韓 領導人金正恩近日動作頻頻，加強管制國內民眾接觸南韓 、西方思潮，胞妹金與正也不惶多讓，今天發表聲明指「脫北者」日前再次向北韓散布傳單，做出了不可容忍的挑釁行為，並譴責南韓當局未能阻止脫北者。

路透報導，脫北者組織「自由北韓運動聯合」無視南韓修法禁止將印刷品散發至北韓，上周向北韓空飄氣球，投送美鈔和譴責平壤當局的傳單。金與正說：「我們將這些南韓人渣犯下的行徑視為對我國的嚴重挑釁，將考慮採取相應措施。」

韓聯社報導，金與正去年6月4日和13日兩次發表談話，譴責脫北者散布反北韓傳單，並指出南韓應採取相應措施，否則平壤當局可能會關閉兩韓 聯絡辦公室，也可能採取軍事行動。三天後，北韓將警告付諸行動，炸毀兩韓位在開城工業區的聯絡辦公室。

南韓當局為了彌補兩國關係，去年12月迅速通過修正「兩韓關係發展法」（Inter-Korean Relations Act），禁止將印刷品、商品、有價物品散發到北韓，違者可處最高3年的徒刑，或3000萬韓元 （約26.8萬美元）的罰款，但脫北組織仍持續進行這種活動。據了解，在4月25日到29日期間，脫北組織於京畿道、江原道的邊境地區向北方散布50萬張反朝傳單等物品。