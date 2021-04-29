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三星李健熙遺產稅107.8億美元 家人捐出2.3萬收藏品

編譯中心／綜合28日電
三星會長李健熙（右二）去年過世，留下價值近210億美元財產。（路透）
三星會長李健熙（右二）去年過世，留下價值近210億美元財產。（路透）

三星集團家族公布期待已久的遺產稅繳納計畫，將自4月起分批轉移資產，規模超過12兆韓元（約107.8億美元）；不僅創下全球最高紀錄，還比南韓去年遺產稅收總額高出2到3倍。

李家今天發布新聞稿說：「繳清所有稅負，是我們盡國民的義務和責任。」除了納稅之外，李家還打算捐獻1兆韓元給醫療機構，並捐出約2.3萬件藝術品。依照南韓法律，遺產繼承人得分五年繳納稅負。新聞稿說，他們要繳的稅，無論在南韓或在全球都是數一數二，相當於南韓政府去年總遺產稅收入的2到3倍。

三星集團大家長李健熙去年過世，留下價值近210億美元財產，主要是三星集團四家子公司的持股，其中包括對三星電子持有4.2%股份，價值3兆韓元的藝術收藏品，以及若干房地產。

南韓遺產稅高達50%，在全球各國中數一數二，經濟合作發展組織（OECD）國家平均約為15%。南韓法律允許分六批繳納。當年LG集團會長具光謨和姊妹用此方式繳納逾9000億韓元的遺產稅。

李健熙的收藏品「金剛全圖」。(取材自推特)
李健熙的收藏品「金剛全圖」。(取材自推特)

李家捐出的收藏品中，包括60件被南韓政府列為國寶的文物，將成為南韓國立中央博物館的典藏。另外莫內的「睡蓮」、達利「半人馬家庭」、畢卡索、夏卡爾等作品，則將捐給南韓國立現代美術館。李家若不捐出這些收藏，就得繳納這些收藏品的繼承稅。

韓聯社報導，據美術界估算，捐贈的美術品價值（以鑑定估價為準）達2-3兆韓元(約18億至27億美元)。

據報導，李健熙的藏品包括朝鮮王朝期間的風景畫，如「仁王霽色圖」及「金剛全圖。它們都是畫家鄭敾的作品，屬於國寶。

南韓文化體育觀光部表示，政府將從6月起陸續向民眾公開李健熙遺屬捐贈的文物和藝術作品，當中國立中央博物館6月會舉辦「李健熙藏品特別展」，2022年10月還會舉辦「李健熙珍藏名品展」。南韓國立現代美術館也於8月舉辦「李健熙珍藏名品展」，並於9月在京畿道果川市、2022年在清州市公開藏品。它們也會在國外舉辦巡迴展覽。

李健熙的收藏品「仁王霽色圖」。(取材自推特)
李健熙的收藏品「仁王霽色圖」。(取材自推特)

南韓 三星 博物館

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