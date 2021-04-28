緬民兵邊境出擊 攻占、燒毀政府軍基地

緬甸少數民族武裝克倫民族聯盟成員本月9日在克倫邦進行訓練。（路透）

緬甸 局勢在東協峰會後仍未平息，路透報導，盤據東部的少數民族武裝團體克倫民族聯盟（KNU）27日發起攻勢，下東部泰緬邊界處的一個政府軍基地並隨即燒毀。

自從2月1日軍方逮捕包括翁山蘇姬在內的文人政府發動政變後引發示威潮，軍政府流血鎮壓導致緬甸情勢動盪。反對軍政府活動在緬甸遍地開花，一些數十年來持續與政府軍交戰爭取獨立的各族武裝團體也響應。其中克倫民族聯盟已在東部自家地盤與政府軍交戰數周，27日晨雙方又在鄰近薩爾溫江的克倫邦內爆發戰鬥，在泰國境內這邊的居民通報，能聽到另一邊緬甸境內的槍聲與爆炸聲。

克倫民族聯盟3月拿下一處政府軍基地時，緬甸軍政府展開多次夜間空襲，是20多年來政府軍再次對克倫邦發起空中攻擊。

緬軍周二發聲明稱，若東協就解決緬甸問題提出的建議符合緬甸利益，軍方會積極考慮，又稱在局勢穩定、恢復和平法治後，才會考慮東協提出的建議。

另方面，美國 前總統歐巴馬 呼籲所有國家反對緬甸軍政府，警告緬甸恐淪為「失能國家」。中央社引述法新社報導，歐巴馬說：「全世界必須維持對緬甸的關注，我震驚於平民所受令人心碎的暴行，但同時也受到緬甸國內代表人民聲浪的運動所鼓舞。」歐巴馬10 年前曾訪問緬甸，支持當地初萌芽的民主。

人權團體「緬甸援助政治犯協會」表示，自2月1日發生政變以來，已有超過750人遭到殺害。