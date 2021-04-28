我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

緬民兵邊境出擊 攻占、燒毀政府軍基地

編譯中心╱綜合27日電
緬甸少數民族武裝克倫民族聯盟成員本月9日在克倫邦進行訓練。（路透）
緬甸少數民族武裝克倫民族聯盟成員本月9日在克倫邦進行訓練。（路透）

緬甸局勢在東協峰會後仍未平息，路透報導，盤據東部的少數民族武裝團體克倫民族聯盟（KNU）27日發起攻勢，下東部泰緬邊界處的一個政府軍基地並隨即燒毀。

自從2月1日軍方逮捕包括翁山蘇姬在內的文人政府發動政變後引發示威潮，軍政府流血鎮壓導致緬甸情勢動盪。反對軍政府活動在緬甸遍地開花，一些數十年來持續與政府軍交戰爭取獨立的各族武裝團體也響應。其中克倫民族聯盟已在東部自家地盤與政府軍交戰數周，27日晨雙方又在鄰近薩爾溫江的克倫邦內爆發戰鬥，在泰國境內這邊的居民通報，能聽到另一邊緬甸境內的槍聲與爆炸聲。 

克倫民族聯盟3月拿下一處政府軍基地時，緬甸軍政府展開多次夜間空襲，是20多年來政府軍再次對克倫邦發起空中攻擊。

緬軍周二發聲明稱，若東協就解決緬甸問題提出的建議符合緬甸利益，軍方會積極考慮，又稱在局勢穩定、恢復和平法治後，才會考慮東協提出的建議。

另方面，美國前總統歐巴馬呼籲所有國家反對緬甸軍政府，警告緬甸恐淪為「失能國家」。中央社引述法新社報導，歐巴馬說：「全世界必須維持對緬甸的關注，我震驚於平民所受令人心碎的暴行，但同時也受到緬甸國內代表人民聲浪的運動所鼓舞。」歐巴馬10 年前曾訪問緬甸，支持當地初萌芽的民主。

人權團體「緬甸援助政治犯協會」表示，自2月1日發生政變以來，已有超過750人遭到殺害。

緬甸 歐巴馬 美國

上一則

東奧選手赴日前驗2次 可望免隔離2周

下一則

就因我是女的 ！范德賴恩回應「沙發門」孤單而受傷

延伸閱讀

盧沛寧、徐若冰 2華裔將出任國安要職

盧沛寧、徐若冰 2華裔將出任國安要職
拜登將簽行政命令 調高聯邦包商時薪至15元

拜登將簽行政命令 調高聯邦包商時薪至15元
「這能救命」歐巴馬偕NBA球星 籲非裔打疫苗

「這能救命」歐巴馬偕NBA球星 籲非裔打疫苗
NBA／歐巴馬、歐尼爾、巴克利 電視秀籲打疫苗

NBA／歐巴馬、歐尼爾、巴克利 電視秀籲打疫苗

熱門新聞

曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
英國威廉王子的次子路易王子23日滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片。（取材自Instagram）

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

2021-04-22 23:38
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗