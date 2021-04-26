亞美尼亞總理請辭 6/20提前舉行國會選舉

亞美尼亞總理帕辛揚今天宣布辭職，但仍擔任看守內閣領導人，他的做法為6月20日舉行國會選舉奠定基礎，希望能平息拖延已久的政治危機。

帕辛揚（Nikol Pashinyan）自去年11月與亞塞拜然簽署由俄羅斯 斡旋達成的和平協議以來，一直面臨要他下台的呼聲。這項協議結束這兩個宿敵間爭奪引發爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡區）地區控制權的戰爭。

帕辛揚在臉書上宣布，「我今天辭去總理職務」，並且將在6月20日提前舉行選舉。

他說：「我把亞美尼亞公民賦予我的權力交還給他們，讓他們透過自由公正的選舉決定政府的命運。」

在帕辛揚辭職後，他的所有內閣成員都按照亞美尼亞法律的要求遞交辭呈。

帕辛揚說，他將在國會大選前繼續履行臨時政府領導人職責，並將以總理候選人身分參選。

就在帕辛揚辭職前一天，美國 總統拜登 承認亞美尼亞人在第一次世界大戰期間遭鄂圖曼土耳其帝國屠殺的悲劇為「種族滅絕」。這項具有里程碑意義的舉動受到帕辛揚的稱讚和土耳其盟友亞塞拜然的譴責。

前蘇聯共和國亞美尼亞在慘敗給亞塞拜然後陷入政治危機，亞塞拜然在衝突期間得到土耳其支持。