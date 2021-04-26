日本櫻島火山噴發 火山碎屑流距離創10年紀錄

日本 鹿兒島市櫻島南岳山頂火山口，今天凌晨發生爆裂式噴發，除噴煙高度達火山口上方約2300公尺外，火山碎屑流最遠到達距火山口約1.8公里處，創近10年最遠紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳呼籲，當地居民須留意火山口半徑2.4公里內可能出現體積大的飛石及火山碎屑流。

南岳山頂火山口今天發生爆裂式噴發後，噴煙高度達火山口上方約2300公尺，火山碎屑流則流到距火山口約1.8公里處。

氣象廳表示，櫻島上次發生火山碎屑流是在2018年6月，當時最遠距離約1.3公里；今天火山碎屑流的距離至少創近10年最遠紀錄。

櫻島上的村民聚落零星散布在距火山口約2.5公里外，根據警消表示，截至清晨5時止，尚未接獲災情通報。鹿兒島市政府表示，離火山口約3公里處，大約有90人居住；離火山口約4公里處，大約有500人居住。

氣象廳繼2016年2月以來，凌晨2時再度對櫻島發布噴發速報；2時40分發布火山口周邊警報，將噴發警戒維持在3級，並把必須保持警戒的範圍，從「火山口起算約2公里」，擴大為「火山口起算直到接近逾2公里居住地區為止」。

根據氣象廳的噴發警戒等級，1級代表留意活火山；2級是進行火山口周邊管制；3級是實施入山管制；4級是進行避難準備；最高的5級代表立即避難。