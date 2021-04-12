美菲再度「肩並肩軍演」規模縮減 美盼恢復軍隊互訪

美菲兩國12日將展開年度聯合軍演。圖為2017年5月兩國在呂宋島沿岸城鎮卡西古蘭演訓。（路透）

菲律賓參謀總長索貝哈那11日宣布，菲律賓與美國 12日起將展開為期二周的聯合軍事演習，恢復去年因新冠疫情取消的年度演訓活動。

菲律賓國防部稍早發布聲明表示，菲國防長羅倫沙納和美國防長奧斯丁11日召開電話會議，兩人皆表達希望恢復去年取消的「肩並肩」聯合演習。不過，今年的美菲聯合軍演規模將較往年縮小。索貝哈那表示，只會有1700名士兵參加，分別為美軍700名、菲軍1000名，且「會有實際接觸，但會是最低程度」。

路透報導，往年的肩並肩聯合演習有多達7600名士兵參與。這項演習是為了測試美菲兩國軍隊對天然災害，和好戰極端分子攻擊這類威脅的回應準備程度。

菲律賓近期抗議大批中國 船隻在南海牛軛礁一帶菲國專屬經濟海域集結，並一再要求北京將船隻撤離。中國外交官則稱，這些漁船只是在當地避風，船上並無民兵。

根據菲律賓國防部聲明，美菲兩國防長在通話中除了討論聯合軍演，還談到南海情勢及近期區域安全發展。

美國國防部表示，美菲兩國防長討論了中國船隻在牛軛礁集結一事，奧斯丁提議強化在南海地區的威脅感知預警。法新社說，美國上周還提醒中國，若菲國船艦在太平洋和南海地區遭受攻擊，美國根據美菲共同防禦條約，有義務協防菲國。

奧斯丁還向羅倫沙納重申兩國軍隊互訪協定的重要性，羅倫沙納則承諾將與菲律賓總統杜特蒂 討論此事。

杜特蒂因一名盟友申請美國簽證遭拒，去年怒而單方面取消已有20年歷史的美菲軍隊互訪協定。這份協定提供美軍在菲律賓輪流執行任務的法律框架。但菲方已二度將協定退場時間延後。菲律賓官員表示，這替達成條件更好的協議創造出空間。

菲律賓總統杜特蒂從3月29日以來一直未公開露面，健康狀況再度成為話題。杜特蒂親信4月11日分享杜特蒂（左）的照片和影片闢謠。（取材自臉書）

杜特蒂神隱2周 健康引疑慮

此外，杜特蒂從3月29日以來一直未公開露面，近兩周更兩度取消例行的全國電視談話。外傳126名總統維安小組人員確診，加上長女薩拉在疫情嚴峻下以「個人健康管理」為由臨時前往新加坡，使得杜特蒂的健康狀況再度成為話題。杜特蒂親信11日分享杜特蒂戶外活動的照片和影片，強調他健康無虞。