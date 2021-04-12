美菲再度「肩並肩軍演」規模縮減 美盼恢復軍隊互訪
菲律賓參謀總長索貝哈那11日宣布，菲律賓與美國12日起將展開為期二周的聯合軍事演習，恢復去年因新冠疫情取消的年度演訓活動。
菲律賓國防部稍早發布聲明表示，菲國防長羅倫沙納和美國防長奧斯丁11日召開電話會議，兩人皆表達希望恢復去年取消的「肩並肩」聯合演習。不過，今年的美菲聯合軍演規模將較往年縮小。索貝哈那表示，只會有1700名士兵參加，分別為美軍700名、菲軍1000名，且「會有實際接觸，但會是最低程度」。
路透報導，往年的肩並肩聯合演習有多達7600名士兵參與。這項演習是為了測試美菲兩國軍隊對天然災害，和好戰極端分子攻擊這類威脅的回應準備程度。
菲律賓近期抗議大批中國船隻在南海牛軛礁一帶菲國專屬經濟海域集結，並一再要求北京將船隻撤離。中國外交官則稱，這些漁船只是在當地避風，船上並無民兵。
根據菲律賓國防部聲明，美菲兩國防長在通話中除了討論聯合軍演，還談到南海情勢及近期區域安全發展。
美國國防部表示，美菲兩國防長討論了中國船隻在牛軛礁集結一事，奧斯丁提議強化在南海地區的威脅感知預警。法新社說，美國上周還提醒中國，若菲國船艦在太平洋和南海地區遭受攻擊，美國根據美菲共同防禦條約，有義務協防菲國。
奧斯丁還向羅倫沙納重申兩國軍隊互訪協定的重要性，羅倫沙納則承諾將與菲律賓總統杜特蒂討論此事。
杜特蒂因一名盟友申請美國簽證遭拒，去年怒而單方面取消已有20年歷史的美菲軍隊互訪協定。這份協定提供美軍在菲律賓輪流執行任務的法律框架。但菲方已二度將協定退場時間延後。菲律賓官員表示，這替達成條件更好的協議創造出空間。
杜特蒂神隱2周 健康引疑慮
此外，杜特蒂從3月29日以來一直未公開露面，近兩周更兩度取消例行的全國電視談話。外傳126名總統維安小組人員確診，加上長女薩拉在疫情嚴峻下以「個人健康管理」為由臨時前往新加坡，使得杜特蒂的健康狀況再度成為話題。杜特蒂親信11日分享杜特蒂戶外活動的照片和影片，強調他健康無虞。
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