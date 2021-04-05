22具木乃伊搬家 「法老黃金隊伍」開羅遊行

木乃伊以特製的專車載運，確保運送時能完好保存，圖為運載西元前12世紀統治埃及的拉美西斯九世。（路透）

埃及首都開羅3日晚舉行「法老黃金遊行 」，將古埃及22位國王和女王的木乃伊以專車從埃及博物館 運送到5公里外的埃及文明國家博物館，日後再展出。

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中央社引述法新社報導，這列由19位法老和3位女王組成，依照生前統治時期順序搭乘以古埃及風格裝飾的專車；每輛車將飾以王朝的名稱，並裝有避震器，以確保這些珍貴的文物在長達40分鐘的路程中，不會受到凹凸不平路面的打擾。

這列「黃金隊伍」將從位於開羅中心、已展覽數十年的埃及博物館 移師到開羅南區、2017年開幕的埃及國家文明博物館。專家表示，這些木乃伊抵達後將放在更好的棺具內，「溫度和濕度的控制都會比在舊的博物館好。」搬運期間，當局封鎖了沿尼羅河的大道，還舉行長達4小時的盛大遊行。

埃及首都開羅3日晚舉行「法老黃金遊行」，沿途吸引大批民眾觀賞。 （美聯社）

西元前1600左右統治埃及南部，有「勇者」稱號的陶二世（Seqenenre Tao II）木乃伊在第一輛專車，西元前12世紀統治埃及的拉美西斯九世（Ramesses IX）則在後面。拉美西斯二世（Pharaoh Ramses II）和最有權力的女法老哈特謝普蘇特女王（Queen Hatshepsut）也在黃金遊行隊伍其中。

這些木乃伊在1881年和1898年在路克索的遺址出土，部分獲得展出，部分則被儲藏。木乃伊運抵埃及文明國家博物館後，會在實驗室修復15天，之後其中20具會在新館的「王家木乃伊廳」展出，預計18日開放參觀。