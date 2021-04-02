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日本新制「商品一律標含稅價」業者擔心：有漲價錯覺

編譯中心／綜合1日電

日本自1日起實施商品標價新制，商品或服務價格應一律標示含消費稅後總價，避免商家以未稅價及標示手法混淆消費者。

日本政府早於2004年4月就要求業者標示商品或服務的含稅總價，現行標示未稅價的方式，是2014年4月消費稅從5%調漲成8%時，政府於2013年10月通過「特別措施法」允許的過渡措施，期限至今年3月底。

2019年4月，日本再度調漲消費稅至10%，僅部分食品仍維持8%稅率。

現在日本業者須改標含稅價，例如定價1000日圓（約9美元）商品，須標示包含消費稅在內的總價1100日圓（約10美元）。業者也可同時標示未稅價與含稅價，但含稅價字體面積不得比未稅價小。不過，新制並無罰則。

新制可讓消費者對需支付的商品總額一目了然，但有業者擔心顧客會有漲價的錯覺，影響銷售。

東京足立區的一間超市為讓消費者不會產生漲價的感受，採取同時標示未稅價與含稅價的作法，自上月中旬起逐一更改商品標籤。有消費者說，雖然有漲價的感覺，但是標示含稅價，可以比較清楚得知總共要付多少錢。

也有業者選擇降價因應，如平價服飾品牌UNIQLO與GU配合政策，從3月120日起改標含稅價，但含稅價與原本未稅價相同，等於實質降價約9%。

日本 東京

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