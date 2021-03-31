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菲總統杜特蒂慶生 「對女傭私處伸狼爪」影片全拍下

編譯中心／綜合30日電

菲律賓總統杜特蒂28日迎來76歲生日，他當天在納卯市自家吃大餐慶生，卻意外被拍到試圖碰觸女傭的私處。影片曝光後，引來網友瘋傳，網路上一片罵聲；對此，總統發言人卻稱「大家都知道，總統愛開玩笑，但沒有惡意」。

來源：推特

杜特蒂慶生影片目前在推特上瘋傳，影片中可以看到杜特蒂身穿簡便T恤坐在餐桌前準備享用生日餐，桌上擺滿家人和女傭為他準備的豐盛料理，還有一頭完整的烤豬，氣氛歡樂。

接著，一名女傭手捧著蛋糕從旁邊出現，準備遞給杜特蒂，杜特蒂卻伸手企圖碰觸她的私處，幸好女傭閃得快才躲過狼爪。杜特蒂特隨後接過蛋糕，並吹熄蠟燭。女傭從頭到尾未露出不悅的神情，現場還傳出輕微的女子嘻笑聲。

網友對此相當憤怒，認為杜特蒂做為一國之首，不但行為輕浮，還公然進行職場性騷擾。而根據新聞網站Rappler，總統發言人羅奎（Harry Roque）29日在記者會上說，杜特蒂「只是與他的家庭傭工開玩笑」。他說，片中這名女傭是杜特蒂長期家傭，「你們知道總統喜歡開玩笑，但沒有惡意，因為當時他的女友哈妮雷也在場」。

杜特蒂被拍到對女傭伸出鹹豬手。（取材自推特）
杜特蒂被拍到對女傭伸出鹹豬手。（取材自推特）

杜特蒂 推特 性騷

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