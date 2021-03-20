我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1831萬劑疫苗 29.8%成人接種

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

西班牙國會通過安樂死合法 總理盛讚國家更自由

編譯中心／綜合19日電

西班牙眾議院通過安樂死合法化，成為允許疾病末期患者或重傷者終結自己生命的極少數國家之一。

西班牙眾議院共有350席，議員們以202票贊成、141票反對、兩人棄權的結果，通過這項法案。繼荷蘭、比利時及盧森堡之後，西班牙成為第4個將協助自殺除罪化的歐盟成員國。在歐洲，非歐盟一員的瑞士也允許安樂死。

這項法案允許醫療人員以解除痛苦為目的、有意終止生命的安樂死，以及由患者本人執行程序的協助自殺。

法案允許任何有「嚴重或不治之症」或「慢性或無行動能力」狀況的人申請協助自殺，進而避免「無法忍受的痛苦」。但當事人必須是西班牙國民或合法居民，且申請時須「充分知情並自覺」。

西國社會勞工黨（PSOE）籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）在18日表決後推文表示：「我們今天成了一個更人道、更公平、更自由的國家。社會大眾廣泛要求的安樂死法案終於實現了。」

西班牙先前出現幾起備受矚目的案例，大眾關注的壓力催生了草案，桑傑士政府也視之為要務之一。

在諸多案例中，最為人所知的是水手桑彼德多（Ramon Sampedro）的故事。他生於1943年，25歲潛水時出了意外、四肢癱瘓，其後29年間，一直極力爭取協助自殺的合法性，他最後於1998年在友人馬尼奧（Ramona Maneiro）協助下自殺。

2004年，以桑彼德多人生為題材的電影「點燃生命之海」（The Sea Inside）上映，翌年贏得美國奧斯卡金像獎最佳外語片。

馬尼奧事後被捕，但因缺乏事證，未被起訴。他接受法新社訪問時說，國會的決定對於「能因此受惠的人」和桑彼德多來說，都是一場勝利。

今年一月，葡萄牙國會也通過類似法案，但本週被憲法法院擋下。

歐盟 眾議院 美國

上一則

英女控肯德基沒素食 網友：成熟一點

下一則

坦尚尼亞第一位女性元首 哈山呼籲全國團結

延伸閱讀

攻擊國會山莊 極右組織「驕傲男孩」4首領被起訴

攻擊國會山莊 極右組織「驕傲男孩」4首領被起訴
新州擬禁變性學生參加女子賽事 惹議

新州擬禁變性學生參加女子賽事 惹議
加州通過疫情有薪病假 適用確診、打疫苗等情況

加州通過疫情有薪病假 適用確診、打疫苗等情況
囂張 西班牙毒梟造潛艇運毒

囂張 西班牙毒梟造潛艇運毒

熱門新聞

英國名嘴摩根。美聯社

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

2021-03-13 16:31
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
3月10日，倫敦一個報攤，報紙頭條紛紛選擇英國王室新聞。（美聯社）

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

2021-03-13 11:26
泰王罕見地與王后素提達（右）、貴妃席詩妮娜（左）留下排排坐同框照片。（取材自推特）

第二王后？貴妃詩妮娜「平起平坐」泰王、王后

2021-03-14 03:21
哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
失蹤後遇害的Sarah Everard。圖╱GettyImages

英國婦女失蹤遇害 下毒手的竟是警察

2021-03-13 08:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪