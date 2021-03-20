西班牙國會通過安樂死合法 總理盛讚國家更自由

西班牙眾議院 通過安樂死合法化，成為允許疾病末期患者或重傷者終結自己生命的極少數國家之一。

西班牙眾議院共有350席，議員們以202票贊成、141票反對、兩人棄權的結果，通過這項法案。繼荷蘭、比利時及盧森堡之後，西班牙成為第4個將協助自殺除罪化的歐盟 成員國。在歐洲，非歐盟一員的瑞士也允許安樂死。

這項法案允許醫療人員以解除痛苦為目的、有意終止生命的安樂死，以及由患者本人執行程序的協助自殺。

法案允許任何有「嚴重或不治之症」或「慢性或無行動能力」狀況的人申請協助自殺，進而避免「無法忍受的痛苦」。但當事人必須是西班牙國民或合法居民，且申請時須「充分知情並自覺」。

西國社會勞工黨（PSOE）籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）在18日表決後推文表示：「我們今天成了一個更人道、更公平、更自由的國家。社會大眾廣泛要求的安樂死法案終於實現了。」

西班牙先前出現幾起備受矚目的案例，大眾關注的壓力催生了草案，桑傑士政府也視之為要務之一。

在諸多案例中，最為人所知的是水手桑彼德多（Ramon Sampedro）的故事。他生於1943年，25歲潛水時出了意外、四肢癱瘓，其後29年間，一直極力爭取協助自殺的合法性，他最後於1998年在友人馬尼奧（Ramona Maneiro）協助下自殺。

2004年，以桑彼德多人生為題材的電影「點燃生命之海」（The Sea Inside）上映，翌年贏得美國 奧斯卡金像獎最佳外語片。

馬尼奧事後被捕，但因缺乏事證，未被起訴。他接受法新社訪問時說，國會的決定對於「能因此受惠的人」和桑彼德多來說，都是一場勝利。

今年一月，葡萄牙國會也通過類似法案，但本週被憲法法院擋下。