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梵蒂岡：教會無法祝福同性結合 因神不祝福罪惡

編譯中心／綜合15日電

教廷教義部今天表示，同性結合雖有「正面成分」，但天主教會沒有權力祝福這類結合，因為神不可能「祝福罪惡」。現任教宗方濟各因相對較為接納性小眾的立場而受好評，教義部這次表明的立場必將使得全球數以百萬計的同性戀天主教徒失望。

擁有強大權力、負責維護天主教教義完整性的教廷教義部（Congregation for the Doctrine of the Faith，CDF），今天針對「教會是否有權力給予同性結合祝福」這個問題做出正式回應，答案是否定的。

中央社引述法新社報導，這份由教義部長拉達里亞費瑞（Luis Ladaria Ferrer）樞機簽署的回覆寫道，給予同性結合祝福不被允許。不能對涉及婚外性活動（即一男一女間能繁衍生命的牢不可破結合以外）的關係或伴侶給予祝福，即使那是穩定關係，也沒有正當性。對於同性間的結合也是如此。

教義部的回覆還說，同性關係或許存在具有價值的正面成分，但也不會讓這類關係成為應當得到教會祝福的對象。因為存在這些正面成分的結合關係，不符合造物者的計畫。

教義部並寫道，神雖然「從不停止祝福這世上各個向祂朝聖的孩子…但祂不會也無法祝福罪惡」。

教義部否認他們的宣告構成「某種形式不公平歧視」。

天主教會視婚姻只能是一男一女的結合。

不過，教宗方濟各（Pope Francis）從上任之初，就對同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）族群表露前所未有的寬容態度。他曾對同性戀者嘗試過虔誠教徒生活表示「我有什麼資格評判？」，成為廣為人知名言。

而在去年10月發行的一部紀錄片中，方濟各也表達對法律保障同性民事結合的支持。儘管事後教廷認定教宗的發言遭到大幅編輯，且片中刪除他說反對同性婚姻的內容。

方濟各 教宗 歧視

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