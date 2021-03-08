瑞士通過公共場所禁止蒙面公投 遭批歧視穆斯林

瑞士7日舉行公投，表決是否禁止在公共場所穿著遮住整個臉部的罩袍。（歐新社）

瑞士今天以些微差距通過禁止在公眾場所蒙面的公投 案，這個決定被支持者認為是對抗激進伊斯蘭的保障，但反對者卻痛批這根本是歧視穆斯林。

中央社引述法新社報導，官方結果顯示，51.2%的投票 者支持這項提案。即使「贊成禁止遮蔽全臉」的公投並未提及遮住整張臉的罩袍布卡（burqa）或只露出眼睛的尼卡布（niqab），但議題的焦點無庸置疑。

這項禁令代表人們不能在公共場合完全遮蔽臉部，無論是在商店裡或是開放的鄉下地區；不過在宗教場所和基於健康及安全等理由則不在此限。

帶頭推動這項公投的右翼民粹主義政黨瑞士人民黨（Swiss People's Party）黨魁齊沙（Marco Chiesa）對公投結果表示鬆了一口氣。他對Blick TV說：「我們很欣慰。我們一點也不希望國內有激進伊斯蘭主義。」

瑞士人民黨國會成員、公投委員會主席沃曼（Walter Wobmann）在投票前也曾表示：「在瑞士，我們的傳統就是露出你的臉部。這是我們基本自由的象徵。」

不過穆斯林團體譴責這場公投，表示他們將提出挑戰。

瑞士穆斯林中央委員會（Central Council of Muslims in Switzerland）說：「今天的決定掀開了舊傷口，進一步擴大法律不平等原則，並清楚傳達排擠穆斯林少數人口的訊息。」

瑞士伊斯蘭組織聯盟（Federation of Islamic Organisations）也說：「在憲法中硬性規定服裝衣著，對女性來說並非爭取解放，而是走回頭路。」聯盟還說，中立、包容和締造和平的瑞士價值已在這場論戰中遭受考驗。

瑞士2009年的公投禁止在清真寺上建造宣禮塔，也曾掀起國際輿論批評。

國際特赦組織（Amnesty International）瑞士分部女權事務負責人胡格諾（Cyrielle Huguenot）說：「瑞士選民再次通過歧視一個特定宗教團體的倡議，不必要地激化分裂和恐懼。」

瑞士有兩個州早已在當地實施蒙面禁令，不過琉森大學（University of Lucerne）估算，瑞士境內幾乎無人穿戴布卡，也僅約30名女性穿戴尼卡布。穆斯林約佔瑞士人口860萬人的5%，多數來自土耳其、波士尼亞和科索沃。

瑞士政府曾呼籲民眾投票反對這項禁令。