我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

瑞士通過公共場所禁止蒙面公投 遭批歧視穆斯林

編譯中心／綜合7日電
瑞士7日舉行公投，表決是否禁止在公共場所穿著遮住整個臉部的罩袍。（歐新社）
瑞士7日舉行公投，表決是否禁止在公共場所穿著遮住整個臉部的罩袍。（歐新社）

瑞士今天以些微差距通過禁止在公眾場所蒙面的公投案，這個決定被支持者認為是對抗激進伊斯蘭的保障，但反對者卻痛批這根本是歧視穆斯林。

中央社引述法新社報導，官方結果顯示，51.2%的投票者支持這項提案。即使「贊成禁止遮蔽全臉」的公投並未提及遮住整張臉的罩袍布卡（burqa）或只露出眼睛的尼卡布（niqab），但議題的焦點無庸置疑。

這項禁令代表人們不能在公共場合完全遮蔽臉部，無論是在商店裡或是開放的鄉下地區；不過在宗教場所和基於健康及安全等理由則不在此限。

帶頭推動這項公投的右翼民粹主義政黨瑞士人民黨（Swiss People's Party）黨魁齊沙（Marco Chiesa）對公投結果表示鬆了一口氣。他對Blick TV說：「我們很欣慰。我們一點也不希望國內有激進伊斯蘭主義。」

瑞士人民黨國會成員、公投委員會主席沃曼（Walter Wobmann）在投票前也曾表示：「在瑞士，我們的傳統就是露出你的臉部。這是我們基本自由的象徵。」

不過穆斯林團體譴責這場公投，表示他們將提出挑戰。

瑞士穆斯林中央委員會（Central Council of Muslims in Switzerland）說：「今天的決定掀開了舊傷口，進一步擴大法律不平等原則，並清楚傳達排擠穆斯林少數人口的訊息。」

瑞士伊斯蘭組織聯盟（Federation of Islamic Organisations）也說：「在憲法中硬性規定服裝衣著，對女性來說並非爭取解放，而是走回頭路。」聯盟還說，中立、包容和締造和平的瑞士價值已在這場論戰中遭受考驗。

瑞士2009年的公投禁止在清真寺上建造宣禮塔，也曾掀起國際輿論批評。

國際特赦組織（Amnesty International）瑞士分部女權事務負責人胡格諾（Cyrielle Huguenot）說：「瑞士選民再次通過歧視一個特定宗教團體的倡議，不必要地激化分裂和恐懼。」

瑞士有兩個州早已在當地實施蒙面禁令，不過琉森大學（University of Lucerne）估算，瑞士境內幾乎無人穿戴布卡，也僅約30名女性穿戴尼卡布。穆斯林約佔瑞士人口860萬人的5%，多數來自土耳其、波士尼亞和科索沃。

瑞士政府曾呼籲民眾投票反對這項禁令。

公投 種族歧視 投票

上一則

88歲身材如20歲！德國奶奶健身抗癌

下一則

朝疫後生活邁進！以色列餐館酒吧復業 英國中小學復課

延伸閱讀

公眾場合是否禁穿罩袍遮住全臉 瑞士舉行公投

公眾場合是否禁穿罩袍遮住全臉 瑞士舉行公投
藻礁公投被摸頭？環團：不撤案、不見陳吉仲

藻礁公投被摸頭？環團：不撤案、不見陳吉仲
新聞評論／公投既已成案，環團不見陳吉仲是明智之舉

新聞評論／公投既已成案，環團不見陳吉仲是明智之舉
護藻礁連署衝破50萬份 環團促辯論

護藻礁連署衝破50萬份 環團促辯論

熱門新聞

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

2021-03-06 09:00
緬甸街頭抗議民眾將女性的筒裙高掛，以拖延軍警追捕速度。 路透社

緬甸示威奇招 「女裙」高掛街頭 軍警怕招厄運抓人變慢

2021-03-06 18:01
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24
在哈利王子夫婦接受歐普拉專訪播出前幾小時，英國女王（左）、王儲查理（左二）和妻子卡蜜拉（左三）、威廉王子（右二）和妻子凱特（右）將一起出席一項慶祝大英國協日的活動。圖為他們去年3月王室出席大英國協日禮拜的資料照片。（路透）

英王室團結抗梅根！專訪播出前 女王率全體搶先登場

2021-03-06 22:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我