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緬甸想挪走資金遭美方凍結 嗆聯合國：制裁沒用

編譯羅方妤／綜合6日電
緬甸5日再爆發浴血反政府示威，一名抗議民眾不幸被軍警擊斃喪命。 （歐新社）
緬甸5日再爆發浴血反政府示威，一名抗議民眾不幸被軍警擊斃喪命。 （歐新社）

英國泰晤士報報導，國際間對於緬甸安全部隊殺害手無寸鐵民主示威者，包括孩童的憤怒日益增長。但緬甸軍政府竟告訴聯合國，他們已習慣外交孤立和制裁，這些措施根本沒用。聯合國安理會5日開會討論緬甸局勢，有常任理事國中、俄當靠山，緬甸軍政府似乎有恃無恐。

聯合國緬甸事務特使柏其納警告緬甸武裝部隊副司令索溫，聯合國安理會可能採取「重大、強烈措施」。她說，索溫竟回答，「我們習慣被制裁，也生存下來了」。柏其納又說：「當我也警告他們將被外交孤立時，答覆是，『我們必須學會和很少朋友同行』。」

這些言論將使國際間對於緬甸政變更失望。緬甸軍政府無視外國政府返還翁山蘇姬政權和避免暴力鎮壓的訴求。

緬甸駐聯合國大使覺莫敦上周訴請聯合國恢復緬甸民主，之後遭軍政府開除。軍政府改派覺莫敦副手丁貌奈接替，但丁貌奈提出辭呈，還說覺莫敦才是緬甸的聯合國常駐代表。一場在聯合國的衝突得以避免。

此外，緬甸軍方在2月初政變後，企圖挪走存放在紐約聯邦準備銀行約10億美元，美國官方已凍結這筆資金。緬甸軍方在政變期間拘留改革派官員，並派任新央行總裁後，就試圖挪移緬甸在美資金，明顯是為減少遭受國際制裁的影響。

美國4日對緬甸軍政府祭出新制裁，這將影響軍政府控制的兩間企業。然而，由於這些實體並非主要進口商，新制裁的影響預計有限。美國商務部前副部長芮恩希表示：「追擊緬甸軍頭金融資產將產生較大影響。」

示威又一人中彈亡  全國多處大停電

緬甸5日再爆發浴血反政府示威，一名抗議民眾不幸被軍警擊斃。此外，緬甸全國多處下午還大停電2個多小時，官方理由是「系統故障」。

緬甸政變以來，軍方加大鎮壓威力，僅自2月28日至今，已有超過50位民眾被軍警實彈射殺，但是全國各地民眾仍再度走上街頭。醫務人員說，在瓦城抗議群眾當中，一名26歲的青年頸部中彈喪命，此前他協助設置路障以拖延安全部隊。

不過，也有超過100名警察加入反軍方的「公民不服從運動」。伊洛瓦底江雜誌社報導，7名來自緬甸南部德林達依省的女警也加入這場運動，並宣告民選政府回歸後才會重返工作崗位。最北部克欽邦及德林達依省也有17名警員參與這場運動。

另一方面，在緬甸北部，有些民眾為了躲避軍警鎮壓，已越過邊界進入印度。印度警方表示，沿1600公里長的邊界已有9人穿越，當中有3人是不願鎮壓示威的緬甸警察。

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