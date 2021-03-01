我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

緬甸政變最血腥一天！警無差別開槍鎮壓 至少18死

編譯李京倫／綜合28日電
仰光示威群眾有備而來，穿戴護目鏡等防護裝備並攜帶自製盾牌，在鎮暴警察發射催淚瓦斯時，剛好派上用場。（路透）
仰光示威群眾有備而來，穿戴護目鏡等防護裝備並攜帶自製盾牌，在鎮暴警察發射催淚瓦斯時，剛好派上用場。（路透）

緬甸軍警28日血腥鎮壓國內各地的反政變集會，路透報導，鎮壓造成至少18名抗議者死亡，30多人受傷，是緬甸反政變示威以來，最多人死亡的一天。最大城仰光和第二大城瓦城情況非常慘烈，被形容「跟戰場一樣」。

推特和臉書上的照片和影片顯示，仰光軍警一早就開槍及投擲催淚瓦斯對付示威者，市中心一片混亂。緬甸自由記者姆拉覺都在推特上說，軍警隨機對住宅發射子彈，到處是催淚瓦斯，許多民眾躲進最近的房子內，局面只能說是「戰場」。媒體畫面顯示，幾名示威者受傷後被其他示威者拖走，在人行道上留下血跡。

緬甸反政變示威者2月28日再度於全國各地發動抗爭，當局祭出強勢武力鎮壓。在第一大...
緬甸反政變示威者2月28日再度於全國各地發動抗爭，當局祭出強勢武力鎮壓。在第一大城仰光，鎮暴警察以催淚瓦斯驅散抗議群眾。（路透）

瓦城的狀況也持續惡化，當地民眾馬利納說市中心「跟戰區一樣」，軍警一早用路障圍住道路，然後無差別逮捕路障範圍內的民眾，甚至對民眾開火，因此抗議人士不再以大隊遊行的方式前進，改以十多人小團體分散各處。

一名示威者在鎮壓行動中受傷。（歐新社）
一名示威者在鎮壓行動中受傷。（歐新社）

不過，仰光仍有數以百計抗議者拒絕離開街頭，許多人設下路障，也有人高呼口號並高唱抗議歌曲。示威者年溫盛說：「我們絕不屈服在軍方腳下。」仰光警方在發射震撼彈、催淚瓦斯和對空鳴槍都無法驅散群眾之後，向民眾開火。

匿名醫師說，一名男子胸部中彈，送醫後不治。警方發射震撼彈驅趕一群抗議教師時，一名婦女死亡，她的女兒和同事說，她疑似死於心臟病發。警方在仰光一所醫學院外投擲震撼彈，穿白袍的醫師和學生因而四散奔逃。白衣醫護聯盟組織說，有50多名醫務人員被捕。

在南部土瓦市，警方朝集會群眾進逼時開火，造成三人死亡，至少20人受傷。一名救護人員說，三名死者「遭實彈擊斃」，傷者則是被橡膠子彈擊中。

獨立媒體「今日緬甸」報導說，瓦城至少有兩名示威者死亡。緬甸反政變示威爆發以來，已至少有21名示威者死亡。軍方則表示一名員警遇害。國營緬甸廣播電視台報導，27日警方展開全國鎮壓行動當天，總共逮捕了470多人。

美國國務卿布林肯譴責緬甸保安部隊使用暴力。聯合國秘書長古特雷斯亦強烈譴責，對釀成死傷深感困擾。英國外交部表示，會同盟友合作，向緬甸將領制裁。英國又促請，緬甸軍方盡快恢復民選的文人政府。

緬甸 英國 推特

上一則

緬甸情勢惡化…美制裁效果弱 中國小心「拆彈」

延伸閱讀

緬甸鎮壓傳傷亡 美國安顧問：加重問責

緬甸鎮壓傳傷亡 美國安顧問：加重問責
仰光軍警嚴厲鎮壓 示威者：比起死更怕失去自由

仰光軍警嚴厲鎮壓 示威者：比起死更怕失去自由
緬甸示威最血腥一日 軍警開槍鎮壓至少18死30傷

緬甸示威最血腥一日 軍警開槍鎮壓至少18死30傷
緬甸民眾示威軍警武力鎮壓 仰光瓦城慘烈如戰場

緬甸民眾示威軍警武力鎮壓 仰光瓦城慘烈如戰場

熱門新聞

國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

2021-02-25 17:25
英女王（左）堅守的傳統教條，碰上美式自由作風的梅根（右），衝突愈來愈激烈。圖／路透資料照片

哈利王子和英皇室決裂、惹奶奶傷心 果然禍首是梅根！

2021-02-21 08:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋