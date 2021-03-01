緬甸政變最血腥一天！警無差別開槍鎮壓 至少18死

仰光示威群眾有備而來，穿戴護目鏡等防護裝備並攜帶自製盾牌，在鎮暴警察發射催淚瓦斯時，剛好派上用場。（路透）

緬甸 軍警28日血腥鎮壓國內各地的反政變集會，路透報導，鎮壓造成至少18名抗議者死亡，30多人受傷，是緬甸反政變示威以來，最多人死亡的一天。最大城仰光和第二大城瓦城情況非常慘烈，被形容「跟戰場一樣」。

推特 和臉書上的照片和影片顯示，仰光軍警一早就開槍及投擲催淚瓦斯對付示威者，市中心一片混亂。緬甸自由記者姆拉覺都在推特上說，軍警隨機對住宅發射子彈，到處是催淚瓦斯，許多民眾躲進最近的房子內，局面只能說是「戰場」。媒體畫面顯示，幾名示威者受傷後被其他示威者拖走，在人行道上留下血跡。

緬甸反政變示威者2月28日再度於全國各地發動抗爭，當局祭出強勢武力鎮壓。在第一大城仰光，鎮暴警察以催淚瓦斯驅散抗議群眾。（路透）

瓦城的狀況也持續惡化，當地民眾馬利納說市中心「跟戰區一樣」，軍警一早用路障圍住道路，然後無差別逮捕路障範圍內的民眾，甚至對民眾開火，因此抗議人士不再以大隊遊行的方式前進，改以十多人小團體分散各處。

一名示威者在鎮壓行動中受傷。（歐新社）

不過，仰光仍有數以百計抗議者拒絕離開街頭，許多人設下路障，也有人高呼口號並高唱抗議歌曲。示威者年溫盛說：「我們絕不屈服在軍方腳下。」仰光警方在發射震撼彈、催淚瓦斯和對空鳴槍都無法驅散群眾之後，向民眾開火。

匿名醫師說，一名男子胸部中彈，送醫後不治。警方發射震撼彈驅趕一群抗議教師時，一名婦女死亡，她的女兒和同事說，她疑似死於心臟病發。警方在仰光一所醫學院外投擲震撼彈，穿白袍的醫師和學生因而四散奔逃。白衣醫護聯盟組織說，有50多名醫務人員被捕。

在南部土瓦市，警方朝集會群眾進逼時開火，造成三人死亡，至少20人受傷。一名救護人員說，三名死者「遭實彈擊斃」，傷者則是被橡膠子彈擊中。

獨立媒體「今日緬甸」報導說，瓦城至少有兩名示威者死亡。緬甸反政變示威爆發以來，已至少有21名示威者死亡。軍方則表示一名員警遇害。國營緬甸廣播電視台報導，27日警方展開全國鎮壓行動當天，總共逮捕了470多人。

美國國務卿布林肯譴責緬甸保安部隊使用暴力。聯合國秘書長古特雷斯亦強烈譴責，對釀成死傷深感困擾。英國 外交部表示，會同盟友合作，向緬甸將領制裁。英國又促請，緬甸軍方盡快恢復民選的文人政府。