疫情加升自殺率 日相緊急任命「孤獨大臣」

日本2020年受到新冠肺炎影響，民眾被迫遠距上班、減少人與人的社交，進而導致自殺率打破過去11年的紀錄。（美聯社）

受新冠疫情 影響，日本 2020年自殺率打破過去11年的紀錄，首次增加，尤其女性和青少年自殺人數增加顯著。為此，首相菅義偉破天荒任命「孤獨事務大臣」，以解決逐漸惡化的自殺議題。

日經亞洲評論報導，厚生勞動省數據顯示，2020年的自殺人數高達2萬919人，創下2009年金融危機以來的首次成長，其中女性占了6976位，比2019年增加近15％。日本政府將此歸咎於疫情導致的社交失能以及失業等經濟壓力。

為此，日本政府決定效仿英國，設置「孤獨事務大臣」一職。菅義偉12日任命現任內閣特命擔當大臣坂本哲志擔任首任的孤獨事務大臣，16日並成立「孤獨與孤立措施辦公室」，跨部會應對嚴重孤獨與孤立問題。

英國是首設「孤獨事務大臣」的國家，時任首相梅伊2018年1月公布任命時表示，「孤獨」問題是「現代生活的悲哀現實」，期盼為這些無從傾訴悲傷的人們提供協助。日本產經新聞評論指出，菅義偉既然決定仿效英國，也應像梅伊那樣對國民提出更強而有力的訊息，鼓舞民眾一同解決心理傷痛。

日媒報導，因輿論反彈強烈，日本政府傾向持續鎖國。（歐新社）

日媒：解除緊急狀態 仍將鎖國

此外，朝日新聞報導，日本政府24日已基本決定，即使全國各地緊急狀態都解除，仍持續維持鎖國狀態，對11國/地區的商務泡泡暫時不會重啟。另一方面，國際奧會表示，東京奧運是否開放外國觀光客入境日本，預計4月底做出決定。

日本疫情趨緩，原本十都府道縣發布緊急狀態至3月7日，現除了首都圈的一都三縣，其餘地區可望提前在2月底解除緊急狀態。