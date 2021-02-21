緬甸實彈鎮壓示威 軍警「無差別濫射平民」釀2死20傷

緬甸一名示威男子20日遭維安部隊以閃光彈擊中眼睛，緊急接受救治。（Getty Images）

緬甸 軍警今天突襲第二大城瓦城一座造船廠的反政變示威人群，結果出現暴力場面，軍警對抗議群眾發射實彈和橡膠子彈，造成至少2人死亡、20人受傷；救護人員指出，有一半傷者都是身中實彈。現場目擊者目睹一名男子頭部中彈倒地，指控軍警以無差別濫射方式對付沒有武裝的平民。

緬甸若干城鎮今天都有反對軍方政變的民眾上街抗議，包括少數民族、詩人及運輸業員工在內的群眾要求終止軍事統治，釋放民選領袖翁山蘇姬等人士。

緬甸第二大城瓦城民眾20日手持照片、追悼9日在首都奈比多遭橡膠子彈擊中頭部，19日過世的反軍政府示威的首名死者。（美聯社）

在緬甸第2大城瓦城，有些民眾以彈弓攻擊警方，警方則以催淚瓦斯和槍彈回應。現場一名攝影師通報，至少有5人遭橡膠子彈射傷；而救助傷者的急救醫療人員證實，另有至少6人遭實彈射傷。

當局20日派出大批警員在瓦城持盾牌驅散街頭的示威民眾。（路透）

瓦城救難志工單位負責人高翁表示：「有20人受傷，2人死亡。」一名志工醫生也證實共有兩死。這名醫生說：「一名頭部中彈者當場死亡，另一人胸部中槍，稍後斷氣。」

一位目擊者Marina指出，下午5時左右，她在現場看到一個男子頭部中彈立刻倒地，有現場抗議民眾說看到軍人持狙擊槍出沒；她的朋友開臉書直播，則被軍人以非常難聽的粗話咒罵。Marina表示，現場的抗議民眾完全沒有武裝，但軍警卻是以實彈而且無差別濫射民眾，令人無法接受。

緬甸軍警被指開槍實彈鎮壓，示威者現場找到實彈彈殼。（Getty Images）

歐盟 擬制裁緬甸軍方官員

緬甸安全部隊朝抗議人士開火，並持續拘留和騷擾示威者及其他人，對此，美國 國務院發言人普萊斯今天推文表示，美國對此「深表關切」。普萊斯推文說：「我們與緬甸人民站在一起。」聯合國秘書長古特瑞斯同樣譴責緬甸當局「使用致命武力」。

歐洲聯盟外交政策首長波瑞爾今天稍早強烈譴責緬甸軍方暴力對付和平示威抗議民眾，並稱歐盟將會「做出適當決定」，一位資深歐盟官員表示，歐盟外長22日集會時，可望邁向制裁緬甸軍方官員。法國也強烈譴責，英國外交大臣拉布表示，英國將會考慮對涉及暴力鎮壓抗議民眾的那些人採取進一步行動。