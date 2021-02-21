我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

緬甸實彈鎮壓示威 軍警「無差別濫射平民」釀2死20傷

編譯中心／綜合20日電
緬甸一名示威男子20日遭維安部隊以閃光彈擊中眼睛，緊急接受救治。（Getty Images）
緬甸一名示威男子20日遭維安部隊以閃光彈擊中眼睛，緊急接受救治。（Getty Images）

緬甸軍警今天突襲第二大城瓦城一座造船廠的反政變示威人群，結果出現暴力場面，軍警對抗議群眾發射實彈和橡膠子彈，造成至少2人死亡、20人受傷；救護人員指出，有一半傷者都是身中實彈。現場目擊者目睹一名男子頭部中彈倒地，指控軍警以無差別濫射方式對付沒有武裝的平民。

緬甸若干城鎮今天都有反對軍方政變的民眾上街抗議，包括少數民族、詩人及運輸業員工在內的群眾要求終止軍事統治，釋放民選領袖翁山蘇姬等人士。

緬甸第二大城瓦城民眾20日手持照片、追悼9日在首都奈比多遭橡膠子彈擊中頭部，19...
緬甸第二大城瓦城民眾20日手持照片、追悼9日在首都奈比多遭橡膠子彈擊中頭部，19日過世的反軍政府示威的首名死者。（美聯社）

在緬甸第2大城瓦城，有些民眾以彈弓攻擊警方，警方則以催淚瓦斯和槍彈回應。現場一名攝影師通報，至少有5人遭橡膠子彈射傷；而救助傷者的急救醫療人員證實，另有至少6人遭實彈射傷。

當局20日派出大批警員在瓦城持盾牌驅散街頭的示威民眾。（路透）
當局20日派出大批警員在瓦城持盾牌驅散街頭的示威民眾。（路透）

瓦城救難志工單位負責人高翁表示：「有20人受傷，2人死亡。」一名志工醫生也證實共有兩死。這名醫生說：「一名頭部中彈者當場死亡，另一人胸部中槍，稍後斷氣。」

一位目擊者Marina指出，下午5時左右，她在現場看到一個男子頭部中彈立刻倒地，有現場抗議民眾說看到軍人持狙擊槍出沒；她的朋友開臉書直播，則被軍人以非常難聽的粗話咒罵。Marina表示，現場的抗議民眾完全沒有武裝，但軍警卻是以實彈而且無差別濫射民眾，令人無法接受。

緬甸軍警被指開槍實彈鎮壓，示威者現場找到實彈彈殼。（Getty Images）
緬甸軍警被指開槍實彈鎮壓，示威者現場找到實彈彈殼。（Getty Images）

歐盟擬制裁緬甸軍方官員

緬甸安全部隊朝抗議人士開火，並持續拘留和騷擾示威者及其他人，對此，美國國務院發言人普萊斯今天推文表示，美國對此「深表關切」。普萊斯推文說：「我們與緬甸人民站在一起。」聯合國秘書長古特瑞斯同樣譴責緬甸當局「使用致命武力」。

歐洲聯盟外交政策首長波瑞爾今天稍早強烈譴責緬甸軍方暴力對付和平示威抗議民眾，並稱歐盟將會「做出適當決定」，一位資深歐盟官員表示，歐盟外長22日集會時，可望邁向制裁緬甸軍方官員。法國也強烈譴責，英國外交大臣拉布表示，英國將會考慮對涉及暴力鎮壓抗議民眾的那些人採取進一步行動。

緬甸第二大城瓦城民眾20日手持照片、追悼9日在首都奈比多遭橡膠子彈擊中頭部，19...
緬甸第二大城瓦城民眾20日手持照片、追悼9日在首都奈比多遭橡膠子彈擊中頭部，19日過世的反軍政府示威的首名死者。（美聯社）
當局20日派出大批警員在瓦城持盾牌驅散街頭的示威民眾。（路透）
當局20日派出大批警員在瓦城持盾牌驅散街頭的示威民眾。（路透）
緬甸軍警被指開槍實彈鎮壓，示威者現場找到實彈彈殼。（Getty Images）
緬甸軍警被指開槍實彈鎮壓，示威者現場找到實彈彈殼。（Getty Images）

緬甸 歐盟 美國

上一則

泰國總理不信任案遭否決 上千人包圍國會抗議

下一則

疫苗外交新用途？以色列被爆用疫苗與敘利亞換俘

延伸閱讀

緬甸軍方暴力鎮壓民眾 歐盟外交首長強烈譴責

緬甸軍方暴力鎮壓民眾 歐盟外交首長強烈譴責
布林肯將參與歐盟外長會議 香港緬甸情勢受矚目

布林肯將參與歐盟外長會議 香港緬甸情勢受矚目
緬甸抗議驚傳槍響 目擊者：軍警無差別濫射平民

緬甸抗議驚傳槍響 目擊者：軍警無差別濫射平民
關切中國海警法！拜登政府首表態 延續川普南海主張

關切中國海警法！拜登政府首表態 延續川普南海主張

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53
馬來西亞YouTuber近日買下百萬賓士，當自己的生日禮物。 圖／取自Findy IG

16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下賓士豪車

2021-02-14 13:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪