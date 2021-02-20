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緬甸少女中彈亡 反政變首名犧牲者 群情激憤！

編譯中心／綜合19日電
苗兌兌凱遭槍擊後，成為示威群眾反抗的象徵。抗議者在示威時舉著印有她肖像的布條，要求實現正義。（Getty Images）
苗兌兌凱遭槍擊後，成為示威群眾反抗的象徵。抗議者在示威時舉著印有她肖像的布條，要求實現正義。（Getty Images）

緬甸仰光等地19日續有抗議軍事政變示威之際，上周在首都奈比多示威期間，一名20歲女子疑似遭實彈擊中、今日不治，成為這場持續近兩周的全國示威運動中已知的第一名犧牲者。

緬甸軍方1日拘捕實質領袖翁山蘇姬、奪取政權後，這名叫做苗兌兌凱的女子9日參與奈比多的大規模反政變抗議。當天維安部隊朝抗議者發射橡膠子彈，場面轉趨暴力。醫師隨後表示，至少有兩人被實彈擊中，身受重傷；美聯社報導，有槍擊影片顯示，苗兌兌凱在躲避水砲攻擊時突然倒地，她戴著的機車安全帽遭一枚子彈射穿。

緬甸奈比多示威中槍的20歲女子留醫一周後19日不治，醫院職員運走遺體，有在場者悲...
緬甸奈比多示威中槍的20歲女子留醫一周後19日不治，醫院職員運走遺體，有在場者悲哭追著。（路透）

一名醫院人員今天證實苗兌兌凱於上午11時死亡，下午3時將由一個委員會勘驗遺體，因為「這是一起不正義的案件」。這名醫師表示：「我們會記錄（死因），並送一份副本給有關當局。我們將追求正義並繼續前進。」捍衛人權組職「人權觀察」緬甸研究員曼尼貌（Manny Maung）表示要追究命案，並要求國際強烈譴責。

苗兌兌凱遭槍擊後，成為示威群眾反抗的象徵。抗議者在示威時舉著印有她肖像的布條，要求實現正義。仰光周五續有抗議軍事政變示威，民眾見警方封鎖了市內十字路口的主要示威點，便在封鎖路障旁、大學附近、英國駐仰光大使館外等處集會。一名24歲示威青年自稱不擔心個人安全，他為苗兌兌凱感驕傲，將為她抗爭到底。

英、加宣布制裁緬軍人員

另外，英國周四宣布制裁緬甸，凍結3名將領在英國的資產及禁止他們入境，並且停止向緬軍提供任何支援，也禁止英資企業跟緬軍做生意。加拿大同日也宣布制裁9名緬軍人員。緬甸反對派對兩國做法表示歡迎。

緬甸 英國 槍擊

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