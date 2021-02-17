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美軍伊拉克基地遭「火箭攻擊」1死9傷 伊朗被指主使

編譯中心／綜合16日電
美國駐伊拉克聯軍說，伊拉克北部庫德族自治區內主要由美國駐紮的一座軍事基地，15日深夜遭數枚火箭攻擊。（路透）
美國駐伊拉克聯軍說，伊拉克北部庫德族自治區內主要由美國駐紮的一座軍事基地，15日深夜遭數枚火箭攻擊。（路透）

美軍駐伊拉克北部基地附近15日深夜遭到火箭攻擊，造成1人死亡、9人受傷；傷者包括一名美軍，這是近一年來美國為首部隊在伊拉克遭遇的最慘重攻擊。對此，美國務卿布林肯強調，美方感到「憤怒」。主使矛頭指向伊朗，德黑蘭當局則嚴正否認。

路透報導，布林肯透過聲明指出，「我已聯繫伊拉克庫德自治政府總理巴爾扎尼（Masrour Barzani）討論該起事件，保證會協助調查並追究相關責任」。

美軍駐伊拉克北部基地附近遭到三枚火箭彈襲擊後引發大火，造成一名外籍平民承包商死亡，另有包括美軍等5人受傷。庫德族安全部隊消息人士說，至少有3枚火箭落在阿比爾國際機場附近。自從伊拉克2017年宣布戰勝伊斯蘭國（IS）後，聯軍數量降至3500人以下，其中2500人是美國人。大多數軍人駐紮在鄰近阿比爾國際機場的軍事基地。

這是約一年以來針對美方為首部隊的最致命襲擊。美國部隊與伊拉克和庫德族盟軍站在同一陣線，近期與親伊朗民兵間的緊急情勢升高。

據報導，新興武裝組織「血衛士」「Saraya Awliya al-Dam 」事後宣稱犯案，表明其目標是針對美國占領伊拉克的行為，但沒有提供相關證據。另有人將事件矛頭直指伊朗，德黑蘭16日駁斥伊拉克官員說法，否認跟宣稱犯案的什葉派民兵組織有聯繫，並強調反對任何損害伊拉克安全的行為。

美國 伊朗 布林肯

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