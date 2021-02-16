我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

阿聯火星探測器 捕捉「太陽系最大火山」晨光美景

編譯中心／綜合15日電
阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope）本月9日成功進入火星軌道。阿聯太空總署（UAE Space Agency）14日表示，「希望號」已傳回首張火星影像，捕捉到太陽系內最大火山「奧林帕斯火山」，從清晨陽光中浮現的景象。（美聯社）
阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope）本月9日成功進入火星軌道。阿聯太空總署（UAE Space Agency）14日表示，「希望號」已傳回首張火星影像，捕捉到太陽系內最大火山「奧林帕斯火山」，從清晨陽光中浮現的景象。（美聯社）

阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope）本月9日成功進入火星軌道。阿聯太空總署（UAE Space Agency）表示，「希望號」已傳回首張火星影像，捕捉到太陽系內最大火山「奧林帕斯火山」，從清晨陽光中浮現的景象。

阿聯太空總署在聲明中表示，這張影像是於本月10日從距離火星表面2萬4700公里的高度拍攝，「捕捉到太陽系內最大火山從清晨的陽光中浮現，也就是奧林帕斯火山（Olympus Mons）」。

阿聯總理兼杜拜酋長國統治者拉希德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）在推特分享了這張影像，並寫道：「這是阿拉伯國家有史以來第一個探測器拍攝的第一張火星照片。」

中央社引述法新社報導，「希望號」這趟任務旨在揭開火星天氣之謎，但阿聯也想要藉著這個探測器來鼓舞中東地區的年輕人，同時紀念阿聯成立50周年。

本月有3個探測器要抵達火星，「希望號」是第一個。中國美國去年7月也發射了探測器，當時正好是地球與火星之間距離最近的時候。中國的「天問-1」於2月11日抵達目標軌道，預計美國「毅力」號（Perseverance）將於2月18日著陸。

「希望號」將繞行火星至少一個火星年的時間，即687天，並利用3種科學儀器觀察火星大氣。預期「希望號」將在今年9月開始回傳更多資訊供全球科學人員研究。

美國 太空 中國

上一則

世貿任命首位女秘書長：就職後第一要務在抗疫

下一則

俄外送員到馬戲團送披薩 驚見「牠」取餐拔腿狂奔

延伸閱讀

NASA華裔主管 嚴正駕駛毅力號 2/18登陸火星

NASA華裔主管 嚴正駕駛毅力號 2/18登陸火星
中國「天問一號」探測器 完成平面軌道調整

中國「天問一號」探測器 完成平面軌道調整
阿聯「希望號」回傳首張火星影像 捕捉火山晨光

阿聯「希望號」回傳首張火星影像 捕捉火山晨光
「天問」進入環火軌道 5、6月登陸火星

「天問」進入環火軌道 5、6月登陸火星

熱門新聞

世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》

「曾埋8萬屍體」的公園下陷成超深巨坑 居民不敢看

2021-02-09 09:03
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

2021-02-15 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！
加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼