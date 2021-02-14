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法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

印度婦女失業大增 家暴10年來最多

編譯中心／綜合13日電
印度在新冠肺炎疫情期間，更多婦女失業，家暴案也大增。圖為一名女子在印度第四大城海得拉巴一家醫院接種新冠肺炎疫苗。(美聯社)
印度在新冠肺炎疫情期間，更多婦女失業，家暴案也大增。圖為一名女子在印度第四大城海得拉巴一家醫院接種新冠肺炎疫苗。(美聯社)

國際扶貧組織樂施會(Oxfam)最新報告顯示，印度在新冠肺炎疫情期間，更多婦女失業，家暴案也是10年來最多。疫情加劇男女不平等現象。

印度經濟時報(Economic Time)引述樂施會印度分會「不平等病毒」(The Inequality Virus)報告說，新冠病毒疫情來襲，加劇印度男女不平等現象，男女在教育、衛生和民生等領域差距日益擴大。

印度政府於去年3月25日起執行全國封鎖以控制疫情；這份報告說，根據調查，印度去年4月有1700萬名婦女失業；婦女失業率在全國封鎖前是15%，封鎖後上升到18%。

報告指出，婦女失業率上升，可能導致印度國內生產毛額(GDP)損失約8%，即2180億美元。

這份報告認為，印度婦女在疫情期間首當其衝，因為她們的工作未受到注意或做的是非正式工作。

報告說，「在家工作」的文化模糊了印度婦女工作和個人休息之間的界線，因為印度婦女管理家務、照顧小孩與家人等工作時間更長。

報告顯示，即使印度婦女在疫情期間保住工作，但有83%的人面臨嚴重的收入下降問題。

這份報告指出，在疫情期間，有66%的印度婦女無償照料工作增加了；還有36%的受訪印度婦女表示，在全國封鎖期間照料兒童和老人的工作負擔增加了。

更嚴重的是，報告顯示，由於疫情封鎖帶來更多焦慮緊張，助長印度婦女遭施暴和虐待增加。

印度全國婦女委員會(National Commission for Women)在去年3月25日到5月31日接獲1477份婦女投訴遭家庭暴力案，是過去10年3到5月接獲家暴投訴最高的一年。截至去年11月，婦女遭家暴案達4687件，較2019 年的2960件增加了58%。

其中，以印度北方省收到的婦女遭家暴投訴案最多，達1576件；其次是新德里，共接獲906件。

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