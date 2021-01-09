地球快速暖化！2020年異常高溫 成史上最熱一年

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」今天表示，2020年和2016年都是紀錄上氣溫最高的年分，證明地球持續快速暖化 。

哥白尼氣候變化服務表示，2015年以來是紀錄上氣溫最高的6年，證明全球暖化是個持續且不斷惡化的趨勢。

NASA和英國氣象局表示，去年創紀錄的氣溫較工業化前的水準高出1.25℃；更加令人擔心的是，當時並未同時出現定期的聖嬰現象（El Nino），而這種自然天候現象曾令2016年平均氣溫增加0.2℃。

美國 環保團體「突破組織」（Breakthrough Institute）氣候和能源負責人豪斯法勒表示：「顯而易見，在沒有聖嬰現象和反聖嬰現象影響下，2020年將是紀錄上氣溫最高的一年。」

聖嬰現象每2到7年出現一次，這時熱帶太平洋表面的溫暖水溫會使全球氣溫升高；至於目前出現的反聖嬰現象則會產生相反的冷卻效應。

哥白尼氣候變化服務的負責人布諾坦普說：「2020年因為異常高溫而成為特別的一年。這再次提醒大家，為了避免未來發生不利的氣候衝擊，大刀闊斧削減排放迫在眉睫。」

此外，2020年大西洋的颶風 數量空前，連世界氣象組織（WMO）的颶風命名清單都不敷使用。