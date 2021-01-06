烽火悲歌…葉門7歲童僅7公斤險喪命 包尿布臥床照曝光

葉門一名7歲的男童費德（Faid Samim）因腦麻和營養不良原因送至當地醫院治療，到院時只有7公斤，畫面曝光令人揪心。（路透）

葉門內戰長達6年，國內嚴重飢荒、資源匱乏而民不聊生。近日，媒體報導一名7歲男童躺在首都薩那醫院病床上的照片，只見他嚴重營養不良僅重7公斤，生活難以自理，甚至必須包著尿布，骨瘦如柴幾乎喪命，令外界難以忽視該國面臨的人道危機。

路透報導，7歲男童費德體重僅7公斤，患有腦性麻痺並嚴重營養不良，躺在床上只占疊好毛毯的四分之一而已。費德父母接受善心人士捐款及國際援助，遠從北方的焦夫省長途跋涉170公里至薩那，讓兒子接受診療。

醫師表示，費德「抵達時幾乎快要死了」，目前健康狀況已經有所好轉。

醫師表示，葉門營養不良的病例逐漸增加，雖然政府從未正式宣布饑荒，但全國高達80％人口仰賴外界援助。聯合國指出，該國數百萬人缺乏食物與醫療資源，堪稱世上最大規模的人道危機；隨著新冠疫情 、蝗災、洪水 造成援救匯款驟減，進而使饑荒問題加劇。

葉門叛軍「胡賽運動」獲得伊朗 支持，2014年控制首都薩那與大多數主要都市，而沙烏地聯軍2015年介入支援總統哈迪，內戰持續6年，至今已經造成超過10萬人死亡，其中大多都是平民。