我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

烽火悲歌…葉門7歲童僅7公斤險喪命 包尿布臥床照曝光

編譯中心／綜合5日電
葉門一名7歲的男童費德（Faid Samim）因腦麻和營養不良原因送至當地醫院治療，到院時只有7公斤，畫面曝光令人揪心。（路透）
葉門一名7歲的男童費德（Faid Samim）因腦麻和營養不良原因送至當地醫院治療，到院時只有7公斤，畫面曝光令人揪心。（路透）

葉門內戰長達6年，國內嚴重飢荒、資源匱乏而民不聊生。近日，媒體報導一名7歲男童躺在首都薩那醫院病床上的照片，只見他嚴重營養不良僅重7公斤，生活難以自理，甚至必須包著尿布，骨瘦如柴幾乎喪命，令外界難以忽視該國面臨的人道危機。

路透報導，7歲男童費德體重僅7公斤，患有腦性麻痺並嚴重營養不良，躺在床上只占疊好毛毯的四分之一而已。費德父母接受善心人士捐款及國際援助，遠從北方的焦夫省長途跋涉170公里至薩那，讓兒子接受診療。

醫師表示，費德「抵達時幾乎快要死了」，目前健康狀況已經有所好轉。

醫師表示，葉門營養不良的病例逐漸增加，雖然政府從未正式宣布饑荒，但全國高達80％人口仰賴外界援助。聯合國指出，該國數百萬人缺乏食物與醫療資源，堪稱世上最大規模的人道危機；隨著新冠疫情、蝗災、洪水造成援救匯款驟減，進而使饑荒問題加劇。

葉門叛軍「胡賽運動」獲得伊朗支持，2014年控制首都薩那與大多數主要都市，而沙烏地聯軍2015年介入支援總統哈迪，內戰持續6年，至今已經造成超過10萬人死亡，其中大多都是平民。

洪水 伊朗 疫情

上一則

英國增6萬確診！每50人有1人染病 強生取消訪印度

下一則

德國、丹麥考慮延後打第2劑疫苗 藥廠：未必有防護力

延伸閱讀

葉門婚禮爆炸案 至少5名婦女死7人受傷

葉門婚禮爆炸案 至少5名婦女死7人受傷
葉門新閣員專機遇襲 機場、總統府傳爆炸 至少26死

葉門新閣員專機遇襲 機場、總統府傳爆炸 至少26死
葉門亞丁機場爆炸 至少16死60傷

葉門亞丁機場爆炸 至少16死60傷
拿坡里主教聖血「無法液化」 信徒憂：來年將有災難

拿坡里主教聖血「無法液化」 信徒憂：來年將有災難

熱門新聞

英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說