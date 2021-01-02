澳洲國歌改歌詞「一體且自由」 認可原住民歷史

澳洲 12月31日正式修改國歌中一句歌詞，總理莫里森表示，此舉旨在更佳地承認澳洲原住民族。

中央社引述法新社報導，莫里森宣布，國歌「前進澳洲美之國」（Advance Australia Fair）中第2句歌詞「因我們年輕且自由」，改為「因我們一體且自由」。

莫里森在跨年夜這天投書「世紀報」（The Age）：「作為一個現代國家，澳洲也許相對年輕，但我國的故事和許多第一民族人民的故事一樣悠久，我們理應承認且尊重他們的守護。」、「將『年輕且自由』改為『一體且自由』並未拿走什麼，我認為反而是增加了許多。」

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）今年曾提議更改國歌歌詞的想法，認為目前的歌詞忽略了澳洲「驕傲的第一民族文化」。

據路透報導，這個提議獲得幾名國會議員支持，包括澳洲原住民聯邦層級部長魏雅特（Ken Wyatt）和激進右翼政黨「一族黨」（One Nation）黨魁韓森（Pauline Hanson）。

在英國 殖民者到來前，澳洲原住民早在約5萬年前抵達這塊大陸，澳洲數十年來努力與原住民族達成和解。

澳洲至今仍在為其殖民歷史和原住民所受的不公不義進行反省。根據官方數據，原住民孩童在15歲生日前亡故的比例是非原住民孩童的2倍。